Bernard Fongang : un ingénieur à la cadence de l'action sociale

Bernard Fongang est professeur des lycées-Ingénieur de génie civil, chef d'entreprise, homme politique, Président de section RDPC à Batié, et parrain des jeunes de l’Ouest et président de la fondation Fongang basée à Batié dans le département des Hauts-plateaux.

En 2025, il a fait parler de lui à travers des actions sociales en faveur de la jeunesse et des personnes démunies. C’est ainsi que la fondation Fongang a offert un bâtiment à l'école publique de Baloum Centre et des prix aux élèves méritants.

Ce 05 juin 2025, Le jeune homme d'affaires né à Bafoussam et originaire de Batié est guidé par des ambitions nobles et la volonté de faire bouger les choses. C’est par la friperie que Bernard Fongang démarre dans l’entrepreneuriat, son sens des affaires et son envie de progrès vont le pousser à gravir rapidement les échelons et à voir plus grand.

Aujourd’hui, il est le promoteur de Planet Hôtel à Douala, un établissement hôtelier situé en plein cœur du quartier Akwa dans la capitale économique. Il est également le PDG de SOTRAFIC SARL une entreprise de 200 millions de FCFA de capital social spécialisée dans les travaux et la fourniture pour l’industrie et le commerce.

