La Marine camerounaise saisit 232 500 litres de carburant de contrebande en mer
CAMEROUN :: SOCIETE

La Marine camerounaise saisit 232 500 litres de carburant de contrebande en mer :: CAMEROON

L’année 2026 commence par un coup de filet retentissant dans le Golfe de Guinée. Les 11 et 12 janvier, au large de Limbé, la Marine nationale camerounaise a mené deux opérations rapides et ciblées contre la contrebande maritime. Résultat : deux navires arraisonnés et près de 156 000 litres de carburant illicite saisis, portant le total mensuel à un record de 232 500 litres.

Dix-huit membres d’équipage de diverses nationalités ont été interpellés lors de ces interventions, démontrant le caractère transnational de ce fléau. Les embarcations et leur précieuse cargaison ont été convoyées vers la Base navale de Limbé pour les suites judiciaires.

Cette saisie spectaculaire n’est pas qu’un simple succès quantitatif. Elle révèle l’intensité d’une économie souterraine qui grève les finances publiques et alimente l’insécurité. Le trafic de carburant, souvent issu de la contrebande en provenance du Nigeria voisin où les prix sont subventionnés, prive l’État de recettes douanières vitales.

Plus inquiétant encore, ce commerce illicite est un moteur de criminalité transnationale. Les experts internationaux alertent depuis des années sur les liens entre ce trafic, le crime organisé et le financement de groupes armés dans toute la région sahélienne et du Lac Tchad. Chaque litre saisi représente potentiellement une ressource de moins pour ces réseaux.

Face à cette menace diffuse, la vigilance accrue des forces navales camerounaises envoie un signal fort. Ces opérations prouvent une capacité renouvelée à sécuriser un espace maritime stratégique, mais aussi fragile. Le Golfe de Guinée reste en effet une zone critique pour des activités illégales variées, de la piraterie à la pêche illicite.

La bataille pour le contrôle des eaux territoriales est donc une bataille pour la souveraineté nationale et la stabilité économique. Si la saisie de Limbé est une victoire tactique indéniable, elle pose une question stratégique : une réponse purement sécuritaire et nationale peut-elle suffire à tarir des flux criminels qui prospèrent justement sur les failles de la coopération régionale et les disparités économiques ?

