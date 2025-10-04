Issa Tchiroma Bakary : la voix du peuple face au pouvoir au Cameroun :: CAMEROON

Dans une déclaration percutante à Yaoundé ce 3 octobre 2025, Issa Tchiroma Bakary a affirmé incarner la volonté populaire face aux risques politiques. « On peut arrêter Tchiroma, on peut enfermer Tchiroma, on peut suicider Tchiroma..., mais on ne peut pas suicider tout le peuple. Tchiroma c'est la volonté du peuple », a-t-il lancé, cristallisant les tensions à l'approche de la présidentielle du 12 octobre 2025 .

Cet ancien ministre de Paul Biya, ayant occupé les portefeuilles de la Communication puis de l'Emploi, a opéré une rupture spectaculaire en juin 2025 en quittant le gouvernement après plus de trois décennies de loyauté . Sa candidature représente un défi inédit pour le régime, car il puise sa force dans un mandat de transition de trois à cinq ans qu'il propose pour refonder les institutions camerounaises . Son programme, axé sur la souveraineté populaire et la redistribution des richesses, séduit une frange de l'électorat lassé par 43 ans de pouvoir sans alternance .

La dynamique de campagne semble lui être favorable. Il a récemment rassemblé une foule de milliers de sympathisants à Tsinga, un rassemblement décrit comme l'un des plus importants de la saison électorale . Son appel à défendre son vote contre d'éventuelles fraudes trouve un écho particulier auprès des jeunes et de la diaspora, comme en témoigne le récent soutien officiel de la coalition des Camerounais du Canada, qui promet de mobiliser toutes ses ressources pour le faire gagner . Cette mobilisation, couplée à son slogan « Le peuple au pouvoir », fait de l'élection un véritable référendum sur l'avenir du pays .

