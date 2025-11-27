CAMEROUN :: L'Ombre de la Fraude Électorale plane sur la Victoire Contestée de Paul Biya :: CAMEROON

L'élection présidentielle camerounaise du 12 octobre 2025 a plongé le pays dans une crise de légitimité sans précédent, remettant en question l'intégrité du scrutin qui a, une fois de plus, reconduit Paul Biya au pouvoir. L'analyse des résultats par des observateurs et la société civile révèle une déconnexion flagrante entre la volonté populaire et la proclamation officielle, alimentant le récit d'une victoire contestée. Les données compilées, basées sur la sauvegarde méticuleuse des procès-verbaux (PV) et une analyse comparative rigoureuse, dessinent un tableau où le candidat de l'opposition, Issa Tchiroma Bakary, aurait dû logiquement l'emporter.

Dans les 18 départements les plus densément peuplés, considérés comme un échantillon représentatif de l'électorat camerounais, Issa Tchiroma Bakary a clairement devancé le président sortant. Ces chiffres non manipulés, montrant Tchiroma avec plus de 1,3 million de voix contre 1,04 million pour Biya, indiquent une avance significative qui aurait dû sceller le sort de l'élection en faveur de l'opposition. Cette tendance est un indicateur fort du désir de changement politique exprimé par une large part de la population, frustrée par l'immobilisme d'un régime en place depuis plus de quatre décennies.

Cependant, la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel a introduit des disparités statistiques si extrêmes qu'elles soulèvent des soupçons irréfutables de manipulation des résultats. Une augmentation soudaine et disproportionnée des voix de Paul Biya dans les 40 autres départements, contrastant avec la stagnation des scores de Tchiroma, illustre parfaitement la mécanique de la fraude. L'ajout arbitraire de plus de 1,4 million de voix au total de Biya, contre seulement environ 318 000 pour Tchiroma, crée un écart qui n'est pas seulement étrange, mais qui témoigne d'une volonté délibérée de confisquer la vérité des urnes.

La restitution des voix, après correction de ces anomalies manifestes, montre qu'Issa Tchiroma Bakary atteint près de 57,2% des suffrages valablement exprimés, tandis que Paul Biya ne recueillerait qu'environ 27,4%. Cette divergence spectaculaire entre les résultats observés et les chiffres officiellement annoncés est le cœur de la crise post-électorale actuelle. Elle impose une profonde réflexion sur la fiabilité du processus et appelle à une mobilisation citoyenne soutenue pour la justice électorale. Il est impératif que la communauté internationale s'implique pour exiger la transparence et le respect du choix démocratique exprimé par le peuple camerounais. Le règne prolongé de Paul Biya semble avoir atteint son point de rupture face à ces contestations massives et ces preuves d'irrégularités.

