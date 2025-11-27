Camer.be
L'Ombre de la Fraude Électorale plane sur la Victoire Contestée de Paul Biya
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: L'Ombre de la Fraude Électorale plane sur la Victoire Contestée de Paul Biya :: CAMEROON

L'élection présidentielle camerounaise du 12 octobre 2025 a plongé le pays dans une crise de légitimité sans précédent, remettant en question l'intégrité du scrutin qui a, une fois de plus, reconduit Paul Biya au pouvoir. L'analyse des résultats par des observateurs et la société civile révèle une déconnexion flagrante entre la volonté populaire et la proclamation officielle, alimentant le récit d'une victoire contestée. Les données compilées, basées sur la sauvegarde méticuleuse des procès-verbaux (PV) et une analyse comparative rigoureuse, dessinent un tableau où le candidat de l'opposition, Issa Tchiroma Bakary, aurait dû logiquement l'emporter.

Dans les 18 départements les plus densément peuplés, considérés comme un échantillon représentatif de l'électorat camerounais, Issa Tchiroma Bakary a clairement devancé le président sortant. Ces chiffres non manipulés, montrant Tchiroma avec plus de 1,3 million de voix contre 1,04 million pour Biya, indiquent une avance significative qui aurait dû sceller le sort de l'élection en faveur de l'opposition. Cette tendance est un indicateur fort du désir de changement politique exprimé par une large part de la population, frustrée par l'immobilisme d'un régime en place depuis plus de quatre décennies.

Cependant, la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel a introduit des disparités statistiques si extrêmes qu'elles soulèvent des soupçons irréfutables de manipulation des résultats. Une augmentation soudaine et disproportionnée des voix de Paul Biya dans les 40 autres départements, contrastant avec la stagnation des scores de Tchiroma, illustre parfaitement la mécanique de la fraude. L'ajout arbitraire de plus de 1,4 million de voix au total de Biya, contre seulement environ 318 000 pour Tchiroma, crée un écart qui n'est pas seulement étrange, mais qui témoigne d'une volonté délibérée de confisquer la vérité des urnes.

La restitution des voix, après correction de ces anomalies manifestes, montre qu'Issa Tchiroma Bakary atteint près de 57,2% des suffrages valablement exprimés, tandis que Paul Biya ne recueillerait qu'environ 27,4%. Cette divergence spectaculaire entre les résultats observés et les chiffres officiellement annoncés est le cœur de la crise post-électorale actuelle. Elle impose une profonde réflexion sur la fiabilité du processus et appelle à une mobilisation citoyenne soutenue pour la justice électorale. Il est impératif que la communauté internationale s'implique pour exiger la transparence et le respect du choix démocratique exprimé par le peuple camerounais. Le règne prolongé de Paul Biya semble avoir atteint son point de rupture face à ces contestations massives et ces preuves d'irrégularités.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun2025 #PaulBiya #Tchiroma #ElectionFraud #VeriteDesUrnes #Afrique #PolitiqueCameroun

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

L'Ombre de la Fraude Électorale plane sur la Victoire Contestée de Paul Biya
Violences Post-Électorales : Le Bilan Officiel de Paul Atanga Nji Contesté par l'ONU et HRW
Anicet Ekane Refuse Tout Compromis avec Biya, le Dialogue Impossible
Crise post-électorale au Cameroun : l'Union Européenne pousse pour un Dialogue National Inclusif
Résistance totale au Cameroun : Tchiroma Bakary défie le régime Biya et décrète un deuil national
Cameroun : Les Chiffres Officiels Révèlent la Fabrication de la Victoire de Paul Biya en 2025
Tchiroma Décrète une Ville Morte Nationale contre la Répression du Régime Biya
Emmanuel Simh : « Paul Biya sait lui-même qu'il a perdu l'élection »
Le Cameroun a 2 Présidents ? Issa Tchiroma se proclame « Président-élu » dans une lettre historique
Issa Tchiroma : « L'histoire ne se répétera pas », dénonçant un « hold-up électoral » au Cameroun
Alice Nkom annonce : « La vérité sera non négociable »
Alice Nkom nommée Porte-parole du Président-élu Issa Tchiroma:la contestation s'organise au Cameroun
Devenez Rédacteur

Les + récents

11:19
L'Ombre de la Fraude Électorale plane sur la Victoire Contestée de Paul Biya

L'Ombre de la Fraude Électorale plane sur la Victoire Contestée de Paul Biya
10:16
Violences faites aux femmes : Shanda Tonme interpelle le ministre de la promotion de la femme

Violences faites aux femmes : Shanda Tonme interpelle le ministre de la promotion de la femme
07:27
Conseil régional de l’Ouest: Des pesanteurs à la décentralisation et 10,5 milliards de budget

Conseil régional de l’Ouest: Des pesanteurs à la décentralisation et 10,5 milliards de budget
07:11
Me Michel Penka: « La région a besoin d’une réelle autonomie financière »

Me Michel Penka: « La région a besoin d’une réelle autonomie financière »
06:49
Péages automatiques : Tollcam réclame 30 milliards FCFA à l’Etat du Cameroun

Péages automatiques : Tollcam réclame 30 milliards FCFA à l’Etat du Cameroun

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo