AFRIQUE :: Le Nigéria et le Maroc ont rendez-vous en demi-finale :: AFRICA

Une occasion à saisir pour atteindre l’objectif

Les étapes s'enchainent et les matchs se suivent en AFRIQUE – CUP OF NATIONS, et les différentes formations en lice se donnent à cœur joie sur les terrains afin d'aller chercher la victoire dans cette phase fondamentale et atteindre la finale.

Une autre étape qui portera de bons fruits

Le match NIGERIA - MAROC est la clé de voûte pour faire de cette semaine celle que vous aviez souhaitée. Une affiche importante opposant deux nations qui se connaissent bien et qui essayeront de se mettre en branle sur le terrain pour avoir le meilleur résultat.

Jouant à domicile avec sa cote de 2.11, MAROC grand favori devra profiter d’être devant son public pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas en victime résignée et faire la différence en prenant le dessus pour obtenir un résultat positif qui lui permettra de jouer sa finale. Engagé à aller au bout de ses ambitions, les coéquipiers d’ACHRAF HAKIMI devront tenir la barre haute pour venir à bout de leur adversaire afin de mettre les chances de leur côté au terme de ce match.

Mais il faudra cependant faire attention au NIGERIA avec sa cote de 3.52 essayera de relever le défi devant son vis-à-vis afin d’aller réaliser un match formidable lors de ce face à face et espérer avoir un résultat positif ce qui lui sera très favorable pour atteindre la finale. Les coéquipiers de VICTOR OSIMHEN mouilleront le maillot comme toujours pour faire la différence devant leur vis-à-vis afin d’obtenir une victoire même si la tâche ne s’annonce pas du tout facile au regard de l’adversité et surtout de l’enjeu du match pour les joueurs qui devront se jeter dans le bain afin de relever le défi dans cette autre sortie.

Ce sera la 3ème opposition entre les deux formations toutes compétitions confondues avec une victoire pour les Lions de l’Atlas du Maroc contre une victoire pour les SUPER EAGLES du Maroc et donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

