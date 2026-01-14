Camer.be
Le Nigéria et le Maroc ont rendez-vous en demi-finale
AFRIQUE :: SPORT

AFRIQUE :: Le Nigéria et le Maroc ont rendez-vous en demi-finale :: AFRICA

Une occasion à saisir pour atteindre l’objectif

Les étapes s’enchainent et les matchs se suivent en AFRIQUE – CUP OF NATIONS, et les différentes formations en lice se donnent à cœur joie sur les terrains afin d’aller chercher la victoire dans cette phase fondamentale et atteindre la finale. Le leader des Paris sportifs mettra tout en œuvre pour faire des heureux à travers Supergooal !

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !!!

 Le silence est un ami qui ne trahit jamais comme l’est Supergooal avec les cotes qui défient toute concurrence.

Une autre étape qui portera de bons fruits

Le match NIGERIA - MAROC est la clé de voûte pour faire de cette semaine celle que vous aviez souhaitée. Une affiche importante opposant deux nations qui se connaissent bien et qui essayeront de se mettre en branle sur le terrain pour avoir le meilleur résultat.

Jouant à domicile avec sa cote de 2.11, MAROC grand favori devra profiter d’être devant son public pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas en victime résignée et faire la différence en prenant le dessus pour obtenir un résultat positif qui lui permettra de jouer sa finale. Engagé à aller au bout de ses ambitions, les coéquipiers d’ACHRAF HAKIMI devront tenir la barre haute pour venir à bout de leur adversaire afin de mettre les chances de leur côté au terme de ce match.

Mais il faudra cependant faire attention au NIGERIA avec sa cote de 3.52 essayera de relever le défi devant son vis-à-vis afin d’aller réaliser un match formidable lors de ce face à face et espérer avoir un résultat positif ce qui lui sera très favorable pour atteindre la finale. Les coéquipiers de VICTOR OSIMHEN mouilleront le maillot comme toujours pour faire la différence devant leur vis-à-vis afin d’obtenir une victoire même si la tâche ne s’annonce pas du tout facile au regard de l’adversité et surtout de l’enjeu du match pour les joueurs qui devront se jeter dans le bain afin de relever le défi dans cette autre sortie.

Ce sera la 3ème opposition entre les deux formations toutes compétitions confondues avec une victoire pour les Lions de l’Atlas du Maroc contre une victoire pour les SUPER EAGLES du Maroc et donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

Supergooal- pariez peu, gagnez gros !

  Mots-clés : Supergooal, Inscription, MAROC  

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SPORT

Le Nigéria et le Maroc ont rendez-vous en demi-finale
La CAF ouvre une enquête disciplinaire après les incidents des quarts de la CAN 2025
Marc Brys payé sans être sur le banc : le Cameroun dans l'impasse
Can 2025: Le point sur la blessure de Tchamadeu, les Lions indomptables rentrent au pays
CAN 2025 : Arbitrage modifié, Samuel Eto’o dénonce un complot contre le Cameroun
CAN 2025 : la fin des sorciers blancs, triomphe des entraîneurs locaux
CAN : Le Cameroun face au cauchemar marocain, Pagou cherche ses mots
Cameroun - Maroc : de beaux souvenirs à revivre à la CAN
Le Pr Mouelle Kombi instaure un Comité de Normalisation pour sauver la FECABOXE
David Pagou sans contrat : une anomalie qui éclabousse le football camerounais
Ethan Mbappé chez les Lions Indomptables ? Samuel Eto’o brise enfin le silence !
Marc Brys, limogé du Cameroun, accuse la Fécafoot et implique la FIFA
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:20
Câble électrique sous tension devant une école à Yaoundé : un danger immédiat

Câble électrique sous tension devant une école à Yaoundé : un danger immédiat
12:34
Lettre d'un général à ENEO : la frontière ténue entre sécurité publique et dérive

Lettre d'un général à ENEO : la frontière ténue entre sécurité publique et dérive
11:53
POUR UN DEVOIR D’EQUITE

POUR UN DEVOIR D’EQUITE
11:42
Le Nigéria et le Maroc ont rendez-vous en demi-finale

Le Nigéria et le Maroc ont rendez-vous en demi-finale
10:26
Trafics d'influence sur les faux titres fonciers: La Comicodi interpelle le Ministre des domaines

Trafics d'influence sur les faux titres fonciers: La Comicodi interpelle le Ministre des domaines

SPORT :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo