Camer.be
Samuel Charles Nana-Sinkam : organiser les ressources pour apporter l'espoir
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Samuel Charles Nana-Sinkam : organiser les ressources pour apporter l'espoir :: CAMEROON

L’ancien fonctionnaire international  Samuel Charles Nana-Sinkam ne passe pas une retraite ennuyeuse. 

Il a fait du développement de son village natal, Bangou, une priorité. Et pour lui, assurer les droits à la santé et à la vie des populations en milieu rural participe à cette logique. Car lui et les membres de cette fondation affirment : «  Soyons ceux a dire que nous ne sommes pas satisfaits que votre lieu de naissance détermine votre droit à la vie. » La Fondation Sinkam Charles (FOSIC) dans son vaste programme d’actions sociales et d’appui aux populations rurales et particulièrement celle de Bangou a fait du volet  santé son cheval de bataille. 

Samuel C. Nana-Sinkam, né le 20 décembre 1942, est un économiste et ancien  haut fonctionnaire camerounais originaire de Bangou, dont il est le prince patriarche. D’où son implication pour la restauration de la légitimité traditionnelle dans ce groupement.  

Il soutient  que Ngambou Kemayou Maurice, fils du Roi. Il trouve que c’est anormal que  Tchihou Tayo Arnaud, fils du 14ème Roi, Tayo Marcel, soit installé et considéré comme chef supérieur Bangou. 

Les deux parties ont des soutiens auprès des populations et des hommes du sérail. D’où la poursuite de la confusion depuis 2019. Malgré cette bataille, Nana-Sinkam poursuit ses œuvres de promotion de la santé des populations de Bangou à travers la fondation qui porte son nom. En 2025, il a organisé des campagnes de consultations médicales gratuites, comme depuis des années.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

La Marine camerounaise saisit 232 500 litres de carburant de contrebande en mer
Samuel Charles Nana-Sinkam : organiser les ressources pour apporter l'espoir
Bernard Fongang : un ingénieur à la cadence de l’action sociale
Câble électrique sous tension devant une école à Yaoundé : un danger immédiat
Lettre d'un général à ENEO : la frontière ténue entre sécurité publique et dérive
Trafics d'influence sur les faux titres fonciers: La Comicodi interpelle le Ministre des domaines
Comment Pro Meet Up veut opérer la transformation économique de l’Afrique Centrale
Bradley Marongo : Le Géant Kenyan qui Fascine la Génération Z
Affaire Momo : le ministre condamné qui défie la justice française
Service de production du complexe commercial blé d'or victime d'une cabale , le promoteur réagit
Maroua assoiffée : 15 ans d'attente pour les forages promis par Paul Biya
Dr Ing Fréderic Djeuhon : le catalyseur de l’innovation créatrice à Bazou
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:29
Décès d'Anicet Ekane en détention : le Manidem exige la restitution du corps

Décès d'Anicet Ekane en détention : le Manidem exige la restitution du corps
16:38
Lettre Ouverte de Biyong à Tchiroma Président Élu

Lettre Ouverte de Biyong à Tchiroma Président Élu
15:41
La Marine camerounaise saisit 232 500 litres de carburant de contrebande en mer

La Marine camerounaise saisit 232 500 litres de carburant de contrebande en mer
15:14
Samuel Charles Nana-Sinkam : organiser les ressources pour apporter l'espoir

Samuel Charles Nana-Sinkam : organiser les ressources pour apporter l'espoir
14:52
Bernard Fongang : un ingénieur à la cadence de l’action sociale

Bernard Fongang : un ingénieur à la cadence de l’action sociale

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo