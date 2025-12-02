Camer.be
« Aucun Régime n'est Éternel » : Le décès d'Ekanè ravive la résistance au Cameroun
date 2025-12-02

« Aucun Régime n'est Éternel » : Le décès d'Ekanè ravive la résistance au Cameroun

Le deuil et la colère s'entremêlent au Cameroun suite au décès tragique du militant et figure politique, Anicet Ekanè. Perçu par beaucoup comme la conséquence directe d'abus d'État et de conditions de détention déplorables, son sort a provoqué une vague d'indignation qui transcende les clivages. Ce drame, qui a coûté la vie à un homme dévoué à la justice et au changement démocratique, illustre un mode opératoire maintes fois dénoncé par les organisations de défense des droits humains au Cameroun.

Depuis près d'une décennie, les critiques s'accumulent à l'encontre du gouvernement du Président Paul Biya. Les méthodes d'intimidation, les arrestations arbitraires et la répression des voix d'opposition sont devenues monnaie courante, en particulier dans les régions anglophones du pays, touchées par une crise persistante. Le souvenir de cas emblématiques, comme celui du journaliste Samuel Wazizi, mort lui aussi en détention dans des conditions opaques, renforce le sentiment d'une impunité systémique. Ces événements dessinent un schéma visant à neutraliser toute forme de résistance et à étouffer le débat public.

Les mouvements d'opposition rappellent que le régime en place, fort de plus de quatre décennies sous l'autorité du même dirigeant, s'appuie sur un appareil sécuritaire régulièrement critiqué pour ses brutalités. Les opposants estiment que ce régime, gouvernant sous un mandat souvent contesté, n'hésite pas à recourir à l'intimidation, voire à l'élimination des challengers politiques, afin de maintenir une emprise absolue sur le pouvoir. Cette stratégie de la peur est brandie pour contrecarrer les aspirations d'une population aspirant à une alternance et à une gouvernance plus transparente.

Cependant, l'histoire politique mondiale délivre une leçon simple, mais puissante, qui donne de l'espoir aux militants : aucun régime fondé sur la violence, la peur et le déni de la volonté populaire n'a jamais pu s'éterniser. La mort d'Ekanè, loin de signer la fin de la dissidence, semble au contraire attiser un nouvel élan de résistance et de mobilisation citoyenne, rappelant que l'aspiration à la liberté est indestructible. Le destin de ces figures tragiques devient un catalyseur pour les revendications d'une véritable démocratie au Cameroun.

