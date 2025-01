Affaire de la Vraie Eglise de Dieu du Cameroun: CONSTAT AMER SUR UN PAN DU MAL CAMEROUNAIS :: CAMEROON

L’exemple qui vient des microbes au sein de « LA VRAIE EGLISE DE DIEU DU CAMEROUN »...Quand des voyous utilisent le prétexte de Dieu pour couvrir des malversations infâmantes, secréter la haine et violer toutes les lois et codes éthiques



On spécule beaucoup sur les sources, les causes ou les manifestations de ce que beaucoup appellent dorénavant « LE MAL CAMEROUNAIS ». Mais peu de personnes, en dehors de celles qui vivent au réel et en permanence certaines situations, imaginent vraiment l’ampleur de ce qui n’est plus un simple mal, mais bien un drame. En effet certains de nos compatriotes, ont érigé la trahison de la patrie, explicitement ou implicitement, en mode de conduite, pour ne pas dire en idéologie et en doctrine. Dans ce contexte, la question que pose Paul Biya, « quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants », n’a jamais été aussi juste et aussi retentissante de gravité.

A ce propos, il faut se référer à ce qui se passe au sein de l’association cultuelle « La Vraie Eglise de Dieu du Cameroun », pour des évidences renversantes. Le livre Guinness des records, pourrait logiquement intégrer les faits, au chapitre DES GRANDS FAUX ET USAGE DE FAUX.

Ici, on trouve, de prétendus pasteurs, devenus pratiquement sataniques, revêtant tous les statuts sociaux en apparence respectables, mais qui foulent aux pieds toutes les valeurs morales et éthiques. Ils sont prêts à commettre tous les crimes, à sacrifier des vies, à détruire tous les patrimoines patiemment construits par de véritables chrétiens dévoués. Dans les rangs, un gourou, qui reconnaît devant les tribunaux, avoir fabriqué des faux procès-verbaux, et qui dit être le pasteur de Dieu. Un magistrat en activité, qui danse dans une église, avec un micro en main, en proférant des mensonges. Un criminel, détourneur des fonds publics, fonctionnaire du ministère des finances qui s’était enfui à l’étranger pour échapper aux griffes de l’Epervier, qui déverse des versets de haine, d’injures et de diffamation. Des fonctionnaires d MINAT détournant les courriers. Tous ces individus, quand ils n’utilisent pas le village et prétextent des liens avec la présidence de la république, recourent aux moyens de l’armée, usant et abusant de la logistique militaire mise à leur disposition par un Colonel en activité dans la capitale.

Le comble, c’est de brandir des décisions du MINAT, obtenues frauduleusement, sans queue ni tête, et avec cela, la soumission ou la subordination des Préfets, Sous-préfets et Gouverneurs. Et quand la justice les condamne, rejette leurs fausses prétentions et récuse les décisions du MINAT obtenues frauduleusement, voici leur réponse : ON S’EN FOUS DES DECISIONS DE LA JUSTICE. Ces faussaires et fauteurs de troubles, sont champions pour faire disparaître les dossiers des tribunaux, des dossiers compromettant qui les condamnent.

Avec tout cela, des voyous, de vrais spoliateurs, méchants et traitres à la patrie, s’élancent dans des prêches qui sont toutes vouées à salir notre pays, à ruiner sa réputation, son image et sa crédibilité, car il ne faut pas oublier, que cette association cultuelle, dispose des démembrements dans une trentaine de pays, et continue son expansion internationale. Voici donc une belle œuvre de la foi, une si humble création spirituelle, initiative d’un homme véritablement pieux, Nestor Toukéa, depuis rappelé à Dieu, qui vit le martyr que lui impose, une bande de hors la loi sans foi chrétienne ni morale, nourris de haine, de méchanceté et de mensonge. La honte, ils ne connaissent point.

C’est un vrai pan du mal camerounais.

Mais la vérité fini toujours par triompher, et les mécréants par rejoindre les poubelles infâmes de l’histoire de l’humanité. A toutes les victimes directes et indirectes de ces crimes, je recommande la patience, le courage, le pardon et la confiance. Après le temps de la haine et du mensonge, viendra, tôt ou tard, le temps de la vérité, des réparations et de la joie. Il faudra malgré tout, savoir et pouvoir pardonner.

Ce qui est terrible, encore, c’est de découvrir que ces mécréants, sont ceux qui se pressent d’envoyer des messages de vœux au chef de l’Etat. On espère que le cabinet civil sait les démasquer et destiner leurs missives sales et infectes, dans des incinérateurs de bureau.

Il est bon d’encourager les victimes de ces faussaires et haineux, à demeurer calmes et positifs. Le mal ne vaincra pas. Un jour, tous ceux qui aujourd’hui vivent de vols et de tricheries, de trafics d’influences et de combines, abandonneront tout et prendront la fuite./.