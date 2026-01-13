CAMEROUN :: Service de production du complexe commercial blé d'or victime d'une cabale , le promoteur réagit :: CAMEROON

Le promoteur des boulangeries Blé d'or M. Kueka Francis Rostant ,opérateur économique dont la réputation est établie informe l'opinion nationale et internationale ainsi que l'ensemble de ses consommateurs de ce que ses structures font l'objet d'une cabale.

En effet, depuis quelques jours, une vidéo devenu virale sur les réseaux sociaux dans laquelle ses salles de production d'Oyom-Abang et Nkolbisson sont dénoncées de manière calomnieuse par la deuxième adjointe de la mairie de Yaoundé 7 madame Elvire Evouna Eyengue epse Yongo Léa.

Tout en rassurant l'opinion nationale et internationale du fait que le respect scrupuleux des mesures d'hygiène fait partie de notre ADN, raison pour laquelle l'Anor nous délivre chaque année un certificat de conformité. Sauf que nous avons été surpris d'apprendre par la voix de nos employés qu'en lieu et place des services d'hygiène de la mairie comme cela se fait habituellement depuis près d'une dizaine d'années, que ce soit plutôt la deuxième adjointe au maire avec qui nos relations sont très tendues du fait de son harcèlement sans cesse à l'égard de nos structures, qu'elle soit personnellement venue à renfort de caméras faire un prétendu contrôle d'hygiène.

Nous avons été surpris de constater que dans la vidéo répandue sur les réseaux sociaux, que cette dernière dit avoir découvert sans le montrer dans une quelconque image des asticots et des vers de terre dans les salles de production sus citées.

Nous tenons à rassurer l'opinion de ce que nous avons été mis au courant de cette descente et des résultats obtenus à l'issue de celle-ci. Sauf que ne nous reprochant de rien, nous avons refusé d'aller à la rencontre de cette dernière comme cela nous l'a été recommandé. Grande a été notre surprise de constater que les vidéos produites par les accompagnateurs de Madame le maire ont été publiées sur la toile par des lanceurs d'alerte.

Le promoteur des Boulangeries Blé d'or M. Kueka Francis Rostant tient à informer l'ensemble de sa clientèle, l'opinion nationale internationale qu'il entend saisir toutes les autorités compétentes y compris celle judiciaires afin qu'une contre- expertise soit faite et que cette machination contre ses structures s'arrête et que la vérité soit établit et révélée. Nous voulons enfin indiquer que notre réputation et notre image se sont bâties à coup de sacrifices financiers importants et que nous ne permettrons pas que des réalisations obtenues au bout d'efforts indescriptibles puissent être détruites par un acte d'une telle légèreté.

Il faut le préciser que cette déclaration est délivrée à la presse ce 12 janvier dans les locaux du complexe commercial blé d'or sise au carrefour nkolbisson dans le 7ieme arrondissement de la ville de Yaoundé.

Au-delà de cette déclaration, un certificat de conformité délivré par l'ANOR , datant du 13 novembre 2025 , dont la validité coure jusqu'au 13 novembre 2026 a été présenté à la presse nationale et internationale au cours de cette conférence de presse. Une visite guidée du promoteur , conduite par le responsable production M. Tchoupou Ulrich,dans la fameuse salle de production d'Oyom-Abang et Nkolbisson qui fait l'objet d'une cabale depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, a été effective question pour les Hommes de médias de toucher du doigt les réalités et les conditions dans lesquelles les produits sont fabriqués ( Hygiènes) dans cet extrait de vidéo réalisé par notre reporter Myriam Zouga.

