Lausanne a vibré au rythme de la HELVETIC GALA NIGHT : une première historique pour la diaspora africaine

Lausanne, samedi soir. La capitale vaudoise a été le théâtre d’un moment rare, intense et profondément fédérateur. Pour la toute première fois, la diaspora africaine en général, et camerounaise en particulier, s’est donné rendez-vous autour d’un événement d’exception : la HELVETIC GALA NIGHT. Une soirée hors du temps, placée sous le signe du bien-vivre, de l’élégance et de la chaleur humaine.

Dès la veille, l’atmosphère annonçait déjà la couleur. Les arrivées successives des invités venus de Paris, Bruxelles, d’Allemagne et de toute la Suisse ont insufflé une énergie festive, prélude à une nuit qui s’annonçait mémorable. Tous les regards étaient tournés vers le grand jour.

Aux commandes de cette grande première, Denise Momo, initiatrice et organisatrice de l’événement. Femme de caractère, à la fois forte, charismatique, posée et humble, elle a su imposer sa vision avec élégance et maîtrise. Rien n’a été laissé au hasard. Son sens aigu du détail et son leadership naturel ont rapidement conquis un public déjà acquis avant même l’ouverture officielle.

La salle, somptueusement décorée « à la princière », reflétait parfaitement l’univers de l’hôte : un décor féérique, sublimé par des fauteuils Louis XIV, offrant un cadre prestigieux et raffiné. À la platine, le duo explosif DJ Magelan et DJ Guyzo, véritables magiciens du son, a su maintenir une ambiance électrique du début jusqu’aux premières lueurs de l’aube.

Côté scène, la magie a opéré sans détour. Mani Bella et Charly Djom’s, figures emblématiques de la musique camerounaise, ont livré des prestations à la hauteur de leur immense talent, captivant une assistance conquise, debout et en communion totale.

La HELVETIC GALA NIGHT n’a pas été qu’une simple soirée. Elle a été une messe culturelle, un espace de retrouvailles, de fierté identitaire et de célébration du vivre-ensemble. Un instant suspendu, où le bonheur et le plaisir partagé ont pris tout leur sens.

C’est aux premières heures du matin que les convives ont quitté les lieux, le sourire aux lèvres et le cœur léger, avec un seul sentiment dominant : la satisfaction d’avoir vécu un moment exceptionnel.

Bravo à Denise Momo pour cette réussite éclatante. Que cette première soit le socle d’un avenir encore plus prometteur. La HELVETIC GALA NIGHT vient d’entrer dans l’histoire… et ce n’est que le début.

