Dans un contexte de tensions extrêmes et de crise profonde au Cameroun suite aux élections présidentielles de 2025, le pays est en état de choc face à l'escalade verbale et politique. La déclaration fracassante faite par Issa Tchiroma Bakary, président du Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC), est venue amplifier la détermination de l'opposition à ne pas céder face au pouvoir en place. Accusant le régime de Paul Biya d'avoir méprisé de manière flagrante la volonté populaire et d'avoir perpétré un « hold-up démocratique », le leader de l'opposition a promis une résistance totale et incessante. Ce discours, prononcé au milieu d'une répression qualifiée de meurtrière par des organisations internationales comme Human Rights Watch, marque un tournant dans la confrontation post-électorale.

L'une des annonces les plus lourdes de sens a été la proclamation solennelle du vendredi 21 novembre comme « Journée de Deuil National ». Cette initiative vise à rendre hommage aux nombreux « martyrs » qui ont perdu la vie dans les manifestations et les émeutes survenues depuis la proclamation des résultats controversés. Par ce geste, le FSNC ne cherche pas seulement à honorer la mémoire des victimes, mais également à mobiliser l'opinion nationale et internationale contre la violence du Gouvernement et pour la reconnaissance de la vérité des urnes. En effet, selon les propres compilations de son équipe, le candidat du FSNC revendique une victoire incontestable, rejetant le décompte officiel et l'investiture du président sortant pour un huitième mandat.

Face à cette persistance de la contestation, le régime Biya semble pris entre le durcissement de la répression et de timides tentatives d'apaisement qui peinent à convaincre. La stratégie d'Issa Tchiroma, qui inclut des opérations « villes mortes » ayant déjà paralysé des centres économiques comme Douala, vise désormais la déstabilisation durable du pouvoir.

L'ancien ministre et porte-parole du gouvernement, devenu le principal opposant au RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais), a clairement signifié que la lutte ne s'arrêterait pas. Pour les partisans du FSNC, l'objectif est limpide : la « chute du système » et la « restauration » d'une véritable démocratie où la voix de chaque citoyen sera respectée. L'avenir politique du pays s'annonce plus que jamais incertain, suspendu à cette épreuve de force entre le pouvoir et une opposition unie autour d'une détermination de fer.

