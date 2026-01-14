Camer.be
Cameroun : la paralysie politique, symptôme d'une démocratie en crise ?
CAMEROUN :: POINT DE VUE

Cameroun : la paralysie politique, symptôme d'une démocratie en crise ? :: CAMEROON

À la croisée des chemins, le Cameroun vit un immobilisme politique symptomatique d’une profonde crise de confiance. L’attente d’un remaniement gouvernemental annoncé mais sans cesse reporté cristallise une paralysie institutionnelle bien plus large. Ce gel de la machine étatique intervient dans un contexte où le pays est dirigé depuis plus de 43 ans par Paul Biya, aujourd’hui âgé de 92 ans, ce qui en fait le plus vieux chef d’État en exercice au monde.

Cette longévité au pouvoir contraste violemment avec le profil démographique du pays, dont la moitié de la population a moins de 18 ans. Une grande majorité des Camerounais n’a ainsi connu qu’un seul président, alimentant un sentiment de fracture sociale et générationnelle. La récente élection présidentielle d’octobre 2025, censée renouveler ou confirmer le pouvoir, n’a fait qu’approfondir cette fracture. Alors que l’opposition, emmenée par Issa Tchiroma Bakary, a revendiqué une victoire « écrasante » basée sur les procès-verbaux de bureaux de vote, le Conseil constitutionnel, perçu comme proche du pouvoir, a finalement proclamé la réélection de Paul Biya.

Ce décalage flagrant entre les résultats annoncés par l’opposition et le verdict officiel a jeté une lumière crue sur les failles du processus. Des scènes de fraude, comme la découverte d’enveloppes contenant deux bulletins en faveur du président sortant dans des bureaux de Douala, ont été documentées et ont enflammé les débats. L’organe électoral, ELECAM, et le Conseil constitutionnel se retrouvent au cœur d’une tempête, accusés de servir de chambre d’enregistrement à un pouvoir usé.

Les conséquences sont palpables : des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes, réprimées par les forces de l’ordre, faisant des morts parmi les protestataires. Au-delà de la violence, c’est tout le pays qui semble s’enliser. Les promesses de changement restent lettres mortes, les projets de société sont suspendus, et la gouvernance quotidienne pâtit de cet attentisme. La crainte d’une explosion sociale grandit, dans une nation déjà minée par des conflits séparatistes dans ses régions anglophones et la menace de Boko Haram dans l’Extrême-Nord.

Le véritable enjeu dépasse donc la simple composition d’un gouvernement. Il s’agit de la légitimité politique elle-même. Dans un système où les contre-pouvoirs sont affaiblis, où la justice électorale est mise en doute, et où la parole citoyenne se heurte à la répression, comment construire un avenir commun ? L’immobilisme actuel n’est pas qu’une pause administrative ; c’est le signe d’une démocratie étouffée, qui cherche désespérément son second souffle.

Dans un tel climat, peut-on encore espérer une transition pacifique et une véritable alternance, ou le pays est-il condamné à une perpétuelle attente ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Politique #Democratie #PaulBiya #Election2025

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Cameroun : la paralysie politique, symptôme d'une démocratie en crise ?
POUR UN DEVOIR D’EQUITE
Claude Assira critique Biya : un pouvoir du « verbe » et de l'inaction au Cameroun
Gouvernement fantôme : douze jours de suspense après la promesse de Biya
PAUL BIYA : LES VOEUX 2026 AU CORPS DIPLOMATIQUE, Plaidoyer pour un multilatéralisme de survie
Samuel Eto'o face au paradoxe camerounais : Silence politique après la colère sportive ?
13,4 milliards pour le football, rien pour nos poubelles ?
Quand le football ravive le débat électoral
Serge Espoir Matomba à Paul Biya: La souveraineté économique commence par la sortie du franc CFA
LA COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS, DERNIER REMPART D’UNE MONARCHIE SOUS TENSION FACE À UN PEUPLE EXSANG
Dernières Fêtes pour le PM Camerounais ? L'Avenir de Dion Ngute en Question
Absences et présences marquantes au Palais : le message politique d'une cérémonie
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:29
Décès d'Anicet Ekane en détention : le Manidem exige la restitution du corps

Décès d'Anicet Ekane en détention : le Manidem exige la restitution du corps
16:38
Lettre Ouverte de Biyong à Tchiroma Président Élu

Lettre Ouverte de Biyong à Tchiroma Président Élu
15:41
La Marine camerounaise saisit 232 500 litres de carburant de contrebande en mer

La Marine camerounaise saisit 232 500 litres de carburant de contrebande en mer
15:14
Samuel Charles Nana-Sinkam : organiser les ressources pour apporter l'espoir

Samuel Charles Nana-Sinkam : organiser les ressources pour apporter l'espoir
14:52
Bernard Fongang : un ingénieur à la cadence de l’action sociale

Bernard Fongang : un ingénieur à la cadence de l’action sociale

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo