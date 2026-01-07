Camer.be
142 accusés jugés par le tribunal militaire de Yaoundé pour crise post-électorale
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: 142 accusés jugés par le tribunal militaire de Yaoundé pour crise post-électorale :: CAMEROON

Ce jeudi 8 janvier 2026, le Tribunal militaire de Yaoundé est le théâtre d’une audience d’une ampleur inédite. Pas moins de 142 personnes comparaissent pour leur participation présumée à la crise post-électorale qui a secoué le Cameroun. Cette audience massive, qualifiée d’inquisition post-électorale par la défense, place une fois de plus la justice militaire au cœur de la répression des dissidences.

Les prévenus, dont 114 sont extraits de la prison centrale de Kondengui, répondent d’accusations de « propagation de fausses nouvelles », « rébellion en groupe », « attroupement » et « défaut de CNI ». Ils sont répartis en cinq dossiers distincts, tous traités en flagrance. Face à cette machine judiciaire, le barreau camerounais s’est mobilisé. Une défense organisée, placée sous l’autorité du Bâtonnier en personne, assurera une assistance pro bono à tous les accusés. Cette solidarité professionnelle cherche à garantir un procès équitable dans un contexte où les libertés fondamentales sont sous tension.

Cet événement s’inscrit dans une séquence judiciaire troublante. Quelques semaines plus tôt, le procès de 77 autres manifestants avait dû être ajourné, faute de traducteurs pour les prévenus ne parlant pas français. Ce précédent met en lumière les défis structurels d’une justice souvent accusée de servir d’instrument politique. Alors que les tensions post-électorales persistent, ce nouveau procès massif interroge sur la volonté des autorités de criminaliser toute contestation.

La tenue de cette audience devant une juridiction militaire pour des faits relevant du droit commun continue de susciter de vives critiques de la part des organisations de défense des droits humains. Alors que 142 vies et libertés sont en jeu, une question centrale demeure : la justice camerounaise peut-elle, dans ce cadre, rendre des verdicts impartiaux et apaiser les blessures d’une nation divisée ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #TribunalMilitaire #CrisePostElectorale #Procès #DroitsHumains #Justice #Yaoundé

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

142 accusés jugés par le tribunal militaire de Yaoundé pour crise post-électorale
L'évasion de Fabrice Lena, de la prison de Douala à l'exil au Cap-Vert
Poursuites Internationales contre Biya : Tchiroma Traîne les Commanditaires Devant les Cours
Scandale au Cameroun : La Réaction Choquante d'Atanga Nji avant la Mort d'Anicet Ekane
« Aucun Régime n'est Éternel » : Le décès d'Ekanè ravive la résistance au Cameroun
Mort d'Anicet Ekane : La Défense Exige la Suspension de l'Autopsie et Dénonce une Justice d'État
L'Opposant Anicet Ekane Décédé ce Jour, Accusation d'Administration de Mort Lente
L'Ombre de la Fraude Électorale plane sur la Victoire Contestée de Paul Biya
Violences Post-Électorales : Le Bilan Officiel de Paul Atanga Nji Contesté par l'ONU et HRW
Anicet Ekane Refuse Tout Compromis avec Biya, le Dialogue Impossible
Crise post-électorale au Cameroun : l'Union Européenne pousse pour un Dialogue National Inclusif
Résistance totale au Cameroun : Tchiroma Bakary défie le régime Biya et décrète un deuil national
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:50
Poutine rejette tout soutien à un Venezuela qui « s’effondre de l’intérieur »

Poutine rejette tout soutien à un Venezuela qui « s’effondre de l’intérieur »
01:30
Prestation de serment historique pour l'Assemblée régionale du Nord-Ouest

Prestation de serment historique pour l'Assemblée régionale du Nord-Ouest
22:45
David Pagou sans contrat : une anomalie qui éclabousse le football camerounais

David Pagou sans contrat : une anomalie qui éclabousse le football camerounais
22:03
142 accusés jugés par le tribunal militaire de Yaoundé pour crise post-électorale

142 accusés jugés par le tribunal militaire de Yaoundé pour crise post-électorale
21:22
Delcy Rodríguez limoge et arrête le général en chef de la sécurité de Maduro

Delcy Rodríguez limoge et arrête le général en chef de la sécurité de Maduro

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo