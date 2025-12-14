ÉTATS-UNIS :: DMW CONTROL TOWER : LA 5ᵉ ÉDITION PROMET UN NOËL ROYAL À LAUREL (MARYLAND) :: UNITED STATES

Le 20 décembre 2025, le prestigieux AFRICABANA LOUNGE CENTER, situé au 13501 Baltimore Ave, Laurel, MD, vibrera au rythme de l’un des événements les plus attendus de la fin d’année : THE DMW CONTROL TOWER. Arrivée à sa 5ᵉ édition, cette rencontre devenue incontournable s’annonce déjà comme un rendez-vous majeur des célébrations de Noël dans la communauté.

Porté par son initiateur et visionnaire, le Prince Bangoulap, cet événement dépasse le simple cadre festif. À travers une récente vidéo accordé à Hilaire Sopie, l’organisateur, véritable tour de contrôle du DMW, a levé le voile sur le déroulé minutieusement préparé de cette édition anniversaire, qui promet innovation, excellence et communion.

Baptisée “ROYAL CHRISTMAS NIGHT”, cette soirée se veut un lieu emblématique de rassemblement, pensé pour les couples, les familles et les proches, désireux de célébrer Noël dans un cadre chaleureux, élégant et sécurisé. Tout a été soigneusement mis en œuvre afin d’offrir aux participants des conditions d’accueil optimales et de faire de cette nuit un moment de fête inoubliable, à la hauteur de la célébration de la naissance de l’Enfant Jésus.

Après cinq années d’impact, de constance et de succès, DMW CONTROL TOWER s’impose désormais comme le cadre par excellence pour célébrer Noël autrement, dans une atmosphère à la fois chalereuse, festive et communautaire. Une tradition qui se consolide, une vision qui s’affirme, et une date à ne surtout pas manquer.

