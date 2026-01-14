Camer.be
Câble électrique sous tension devant une école à Yaoundé : un danger immédiat
Câble électrique sous tension devant une école à Yaoundé : un danger immédiat

À Nkomtu, un quartier de Yaoundé, la sécurité des écoliers est mise en péril par une négligence infrastructurelle criante. Un câble électrique sous tension est tombé à l'entrée même d'un établissement scolaire, contraignant les enfants à se faufiler quotidiennement sous cette menace invisible. Cette situation, qui dure depuis plusieurs jours selon des sources locales, illustre un problème systémique.

Les parents et enseignants, impuissants, alertent en vain sur le danger mortel que représente ce fil. Un simple contact ou une détérioration supplémentaire pourrait provoquer une électrocution. Face à l'inaction perçue, la colère monte. Les appels se multiplient pour exiger une intervention d'urgence de la part de la société concessionnaire, ENEO.

Ce drame en devenir dépasse l'incident isolé. Il symbolise l'état de vétusté du réseau dans certains secteurs de la capitale et le manque de réactivité souvent pointé du doigt. Les habitants de Nkomtu dénoncent des coupures de courant récurrentes et, plus encore, une communication opaque de la part du fournisseur d'électricité. Ils réclament des solutions durables et un entretien préventif du réseau.

La sécurité des enfants ne peut être une variable d'ajustement. Alors que la communauté scolaire vit dans l'angoisse, l'urgence est absolue. Cet événement doit servir de déclic pour une inspection massive des infrastructures électriques à proximité des lieux sensibles. Le temps des simples rustines est révolu.

Jusqu'où faudra-t-il aller pour qu'une maintenance essentielle et une communication transparente deviennent la norme, et non une bataille constante ?



