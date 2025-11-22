Camer.be
Anicet Ekane Refuse Tout Compromis avec Biya, le Dialogue Impossible
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Anicet Ekane Refuse Tout Compromis avec Biya, le Dialogue Impossible

La crise post-électorale au Cameroun connaît un durcissement notable avec la prise de position catégorique d'Anicet Ekane, figure historique et respectée de l'opposition. Dans un contexte de tensions politiques croissantes, d'arrestations en série de militants et de contestation persistante des résultats du scrutin, Ekane a rejeté toute idée de dialogue ou de négociation avec le régime de Paul Biya. Pour lui, l'heure n'est pas aux compromis, mais à la vérité et à la justice. Son affirmation tranchée, « négocier, c’est trahir », illustre le fossé idéologique qui se creuse entre une opposition intransigeante et un pouvoir qui cherche à apaiser les tensions sans céder sur le fond.

Cette posture marque une ligne rouge infranchissable pour une partie de l'opposition. Ekane conditionne toute possibilité de pourparlers à deux exigences fondamentales et non négociables : le respect scrupuleux des résultats sortis des urnes, tels que revendiqués par les opposants, et la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques incarcérés dans le sillage de la contestation électorale. Les analystes politiques s'accordent à dire que le régime de Paul Biya ne peut accepter de telles conditions sans remettre en cause sa légitimité et le fonctionnement de ses institutions, d'où le blocage actuel.

Alors que les arrestations croissantes alimentent un climat de peur et que l'élection reste largement contestée, la position d'Anicet Ekane renforce la détermination des franges les plus radicales de l'opposition. Ce durcissement de l’opposition alerte sur une crise politique qui risque de devenir de plus en plus dangereuse pour la stabilité du Cameroun. Le refus de dialoguer, même si justifié par la quête de transparence et la libération des détenus, maintient le pays dans une impasse où aucune solution pacifique ne semble se dessiner sans un geste fort de l'une ou l'autre partie. La communauté internationale observe avec inquiétude cette escalade qui menace la cohésion nationale.

