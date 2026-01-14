Camer.be
Lettre d'un général à ENEO : la frontière ténue entre sécurité publique et dérive
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Lettre d'un général à ENEO : la frontière ténue entre sécurité publique et dérive :: CAMEROON

Une correspondance officielle crée la polémique au Cameroun. En décembre 2025, le commandant de la deuxième région militaire interarmées a formellement sollicité un don de dix véhicules Toyota Land Cruiser auprès de la société nationale d'électricité, ENEO Cameroun. L’officier signataire n’est autre que le Général Ngolo Ngomba, promu quelques mois plus tôt, en juillet 2025, dans un mouvement de renforcement du haut commandement avant la présidentielle d'octobre.

Dans sa lettre, le général justifie cette demande de dons par la nécessité de renforcer les opérations de sécurité à Douala. La capitale économique était effectivement le théâtre de violentes manifestations post-électorales à l'automne 2025, marquées par des pillages et des incendies. Cette requête, adressée à une entreprise privée, soulève des questions sur les pratiques logistiques de l'armée camerounaise. Elle intervient alors que des officiers de haut rang sont habituellement fournis en moyens via le budget de l'État ou des dons internationaux, comme ceux des États-Unis ou de la France pour la lutte contre Boko Haram.

Historiquement, la collaboration entre le secteur privé et l'armée existe, souvent pour sécuriser des sites. Toutefois, une demande aussi directe et formalisée est jugée inédite. Le général Ngolo Ngomba, ancien cadre de la Garde présidentielle, est un officier expérimenté. Son passage du cabinet ministériel au commandement de terrain à Douala en juillet 2025 était perçu comme un signe de confiance. Cette affaire place désormais le regard sur les méthodes de financement indirect de la force publique.

L'épisode révèle une zone grise. Certains commentaires en ligne défendent la démarche, évoquant des lois sur les réquisitions ou des pratiques caritatives d'entreprises. D'autres y voient un précédent dangereux, risquant de lier opérations de sécurité et générosité contrainte du secteur économique. Dans un contexte post-électoral encore sensible, où la confiance envers les institutions est primordiale, la transparence sur de tels arrangements paraît essentielle.

Que pensez-vous de ce type de soutien logistique des entreprises à l'armée : collaboration d'intérêt général ou pratique à encadrer strictement ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #AffaireENEO #ArmeeCamerounaise #NgoloNgomba #Transparence

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Câble électrique sous tension devant une école à Yaoundé : un danger immédiat
Lettre d'un général à ENEO : la frontière ténue entre sécurité publique et dérive
Trafics d'influence sur les faux titres fonciers: La Comicodi interpelle le Ministre des domaines
Comment Pro Meet Up veut opérer la transformation économique de l’Afrique Centrale
Bradley Marongo : Le Géant Kenyan qui Fascine la Génération Z
Affaire Momo : le ministre condamné qui défie la justice française
Service de production du complexe commercial blé d'or victime d'une cabale , le promoteur réagit
Maroua assoiffée : 15 ans d'attente pour les forages promis par Paul Biya
Dr Ing Fréderic Djeuhon : le catalyseur de l’innovation créatrice à Bazou
Le Maire AYAMBA Jacques d'Eyumojock, Enlevé par les Ambazoniens, la Comocodi félicite sa libération
Muea sous les balles : une femme tuée dans une attaque ciblée en région Sud-Ouest
Ngaoundéré-Meiganga : quatre morts dans un choc frontal entre bus et poids lourd
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:20
Câble électrique sous tension devant une école à Yaoundé : un danger immédiat

Câble électrique sous tension devant une école à Yaoundé : un danger immédiat
12:34
Lettre d'un général à ENEO : la frontière ténue entre sécurité publique et dérive

Lettre d'un général à ENEO : la frontière ténue entre sécurité publique et dérive
11:53
POUR UN DEVOIR D’EQUITE

POUR UN DEVOIR D’EQUITE
11:42
Le Nigéria et le Maroc ont rendez-vous en demi-finale

Le Nigéria et le Maroc ont rendez-vous en demi-finale
10:26
Trafics d'influence sur les faux titres fonciers: La Comicodi interpelle le Ministre des domaines

Trafics d'influence sur les faux titres fonciers: La Comicodi interpelle le Ministre des domaines

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo