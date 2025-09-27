Camer.be
Paul Biya absent à Yaoundé pour le lancement de sa campagne pour un huitième mandat
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Paul Biya absent à Yaoundé pour le lancement de sa campagne pour un huitième mandat :: CAMEROON

Alors que ses partisans se rassemblaient cet après-midi à l’hôtel de ville de Yaoundé sous la conduite du ministre René Emmanuel Sadi, une absence notable a marqué le lancement officiel de la campagne pour la présidentielle 2025. Le candidat Paul Biya, qui brigue un huitième mandat, était attendu mais a préféré s’envoler pour un voyage privé en Europe, plus précisément à Genève, sa destination de prédilection . Cette situation interroge sur les véritables intentions et la stratégie du président sortant, âgé de 92 ans.

La place était bondée de monde, un parterre de personnalités de la République, ministres, parlementaires, militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) venus soutenir leur champion. Pourtant, le contraste était saisissant entre la ferveur sur le terrain et l’absence du principal concerné. Le slogan « Grandeur, Espérance » résonnait dans un contexte où le candidat Biya ne s'est pas directement adressé à la nation depuis l’annonce de sa candidature sur les réseaux sociaux en juillet . Certains analystes voient dans cette distance une tactique pour entretenir l’illusion d’une pleine capacité à gouverner, à l’instar d’autres leaders âgés .

Cette campagne s’annonce particulière, car si Paul Biya part favori face à une opposition divisée en onze candidats , il doit aussi composer avec des défections au sein de son propre camp, comme celles des anciens ministres Issa Tchiroma Bakary et Bello Bouba Maigari . Le départ pour Genève à quelques semaines du scrutin du 12 octobre alimente les critiques sur son état de santé et son éloignement des réalités camerounaises, une partie de la population vivant sous le seuil de pauvreté . La question de son engagement personnel dans cette bataille électorale reste donc entière, alors que le pays attend un signe fort de son président.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Presidentielle2025 #PaulBiya #RDPC #Cameroun #Politique #Geneve #Scrutin

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Paul Biya absent à Yaoundé pour le lancement de sa campagne pour un huitième mandat
Fraude électorale : le MINAT annonce avoir déjoué un réseau de propagation de faux résultats
Présidentielle Cameroun 2025 : le duel surprise Paul Biya vs Issa Tchiroma se précise
Mobilisation massive à Bafoussam : Issa Tchiroma Bakary déploie sa force de campagne
Le Grand Nord lance un ultimatum pour l'union de Bello Bouba Maigari et Issa Tchiroma
Bello Bouba Maigari assume le trucage de la présidentielle 2018 et les prisonniers du MRC
Scrutin présidentiel 2025 : Issa Tchiroma dénonce des manœuvres anticonstitutionnelles
Mamadou Mota annonce des sanctions contre les militants soutenant un candidat sans l'accord de Kamto
Paul Biya prépare une campagne terrain inédite pour la présidentielle camerounaise
Soutiens de Kamto rallient Issa Tchiroma : vers une recomposition stratégique de l’opposition 2025
Maurice Kamto reçoit Hermine Patricia Tomaino Ndam Njoya avant la présidentielle 2025
Tchiroma Bouleverse Ngaoundéré : une Marée Humaine pour la Campagne 2025
Devenez Rédacteur

Les + récents

15:44
Paul Biya absent à Yaoundé pour le lancement de sa campagne pour un huitième mandat

Paul Biya absent à Yaoundé pour le lancement de sa campagne pour un huitième mandat
14:57
Ouverture solennelle du Congrès du HCCE France

Ouverture solennelle du Congrès du HCCE France
12:33
Le cacao camerounais de qualité supérieure promu au Japon

Le cacao camerounais de qualité supérieure promu au Japon
21:08
Fraude électorale : le MINAT annonce avoir déjoué un réseau de propagation de faux résultats

Fraude électorale : le MINAT annonce avoir déjoué un réseau de propagation de faux résultats
20:37
Crise anglophone au Cameroun : le discours du MINAT en décalage avec la réalité sécuritaire

Crise anglophone au Cameroun : le discours du MINAT en décalage avec la réalité sécuritaire

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo