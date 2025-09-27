CAMEROUN :: Paul Biya absent à Yaoundé pour le lancement de sa campagne pour un huitième mandat :: CAMEROON

Alors que ses partisans se rassemblaient cet après-midi à l’hôtel de ville de Yaoundé sous la conduite du ministre René Emmanuel Sadi, une absence notable a marqué le lancement officiel de la campagne pour la présidentielle 2025. Le candidat Paul Biya, qui brigue un huitième mandat, était attendu mais a préféré s’envoler pour un voyage privé en Europe, plus précisément à Genève, sa destination de prédilection . Cette situation interroge sur les véritables intentions et la stratégie du président sortant, âgé de 92 ans.

La place était bondée de monde, un parterre de personnalités de la République, ministres, parlementaires, militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) venus soutenir leur champion. Pourtant, le contraste était saisissant entre la ferveur sur le terrain et l’absence du principal concerné. Le slogan « Grandeur, Espérance » résonnait dans un contexte où le candidat Biya ne s'est pas directement adressé à la nation depuis l’annonce de sa candidature sur les réseaux sociaux en juillet . Certains analystes voient dans cette distance une tactique pour entretenir l’illusion d’une pleine capacité à gouverner, à l’instar d’autres leaders âgés .

Cette campagne s’annonce particulière, car si Paul Biya part favori face à une opposition divisée en onze candidats , il doit aussi composer avec des défections au sein de son propre camp, comme celles des anciens ministres Issa Tchiroma Bakary et Bello Bouba Maigari . Le départ pour Genève à quelques semaines du scrutin du 12 octobre alimente les critiques sur son état de santé et son éloignement des réalités camerounaises, une partie de la population vivant sous le seuil de pauvreté . La question de son engagement personnel dans cette bataille électorale reste donc entière, alors que le pays attend un signe fort de son président.

