Diane et le champagne, quand la passion des bulles devient une affaire de business
FRANCE :: Diane et le champagne, quand la passion des bulles devient une affaire de business

Bondy, avenue des Sciences. Ce dimanche après-midi, dans un pavillon discret de la petite ville près de la Seine-Saint-Denis, l’effervescence ne vient pas seulement des conversations.
 
Une trentaine de convives, essentiellement des femmes, s’y retrouvent autour d’un rituel pétillant : la dégustation de champagne.
À l’initiative de ce rendez-vous, Diane, jeune entrepreneure en quête d’un pari audacieux : transformer sa passion des bulles en véritable aventure commerciale.
 
« J’avais envie de partager ce plaisir et de le faire bien », confie-t-elle, le sourire aux lèvres, tout en servant la cuvée du jour.
Pour cette première, Diane s’est entourée d’un partenaire de choix : la maison Fabrice Petit, un nom confidentiel dans le milieu des initiés, mais reconnu pour son savoir-faire.
 
Vignerons de génération en génération, installés à Montier-en-l’Isle, dans l’Aube, les Petits produisent un champagne brut de récoltant-manipulant, réservé à une clientèle exigeante, loin des rayons de la grande distribution.
 
Les invités, triés sur le volet, arrivent par petits groupes. Le temps doux est de la partie, et la terrasse se prête à merveille à ce moment de découverte.
Les bulles se succèdent dans les verres, les sourires s’échangent, les exclamations de plaisir aussi. « On sent tout de suite la différence, c’est fin, élégant », souffle une participante, encore surprise par la vivacité de cette cuvée.
 
En deux heures à peine, l’objectif est atteint : faire connaître un champagne exclusif, mais surtout donner le ton d’une nouvelle aventure.
Les cartons prévus à la vente trouvent preneurs avec une facilité déconcertante.
 
Pour Diane, le pari est gagné : « C’est un premier essai, et je suis heureuse de voir autant d’enthousiasme. Cela me donne confiance pour la suite. » me confie t'elle.
 
Plus qu’une simple dégustation, l’événement témoigne d’un état d’esprit : celui d’oser entreprendre, d’inventer sa voie et de miser sur la passion. Une passion qui, à Bondy, s’est écrite ce jour-là en bulles dorées.
 
Bravo DIANE.
 

