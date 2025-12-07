CAMEROUN :: Si Ngoh Ngoh laisse gérer Eneo comme on gère Camtel on est cuit. :: CAMEROON

Deux grosses multinationales se disputent le rachat de la société Alucam, Eagle Eye et le géant suisse Bathco. C'est une entreprise stratégique dans un pays immensément riche en minerais de bauxite, fer et de cobalt pour les alliages métalliques.

Alucam appartient à l'Etat du Cameroun. Malgré ses atouts immenses qui attirent les géants mondiaux, l'Etat veut vendre parceque la structure ne produit aucun bénéfice, ses résultats tous les ans sont nuls, l'Etat est obligé de puiser dans les caisses pour payer ses factures d'électricité.

A côté d'Alucam il y a Camtel, cette structure qui a bénéficié des investissements de plus de 1000 milliards de FCFA entre 2015 et 2025, propriétaire d'infrastructures fibres optiques, Camtel est celle qui fourni les accès à MTN et à Orange, qui loue ses infrastructures à MTN et Orange, mais dont la dette est payée par le trésor public.

Camtel malgré ses infrastructures, a le réseau internet le plus moribond, elle est incapable de suivre la concurrence.

Que ce soit Camtel ou Alucam, ces structures publiques budgetivores se contentent de siphonner dans le budget parceque selon le ministre des finances, les entreprises publiques ont un volet social en ce sens quelles absorbent les camerounais qualifiés et réduisent le chômage. Moralité selon le Minfi, ils n'ont pas obligation des résultats.

Le Cameroun vient de reprendre Eneo chez Actis, Que le SGPR qui avait mis fin aux ligne 65 et 94, le même SGPR qui avait mis fin au financement des projets immatures, qu'il jette un regard sur le cahier des charges des futurs dirigeants de cette structure afin qu'elle ne soit surtout pas gérée par les anciens diplômés de l'Enam.

