CAMEROUN :: Charly Djom’s sublime la femme Balengou : TCHO’SSA, l’héroïne de la tradition et de l’élégance :: CAMEROON

C’est un vibrant hymne à la beauté, à la dignité et à la fierté féminine que livre Charly Djom’s dans son tout nouveau clip TCHO’SSA La Femme Balengou. Originaire de l’Ouest Cameroun et situé à quelques encablures de Bangangté, le village de Balengou est depuis longtemps célébré comme un véritable écrin de nature et de culture, un « village paradis » chanté jadis par Guy Watson : « Si je meurs, amenez-moi à Balengou ».

Aujourd’hui, Charly Djom’s ravive cette flamme et place au centre de cette émerveillement un symbole : la femme Balengou. TCHO’SSA apparaît comme la muse de toute une communauté, une reine du quotidien qui incarne la finesse, la grâce et cette douceur légendaire « sucrée comme le cube Maggi ». Le clip rayonne de cette énergie : paysages verdoyants, couleurs vibrantes, tenues traditionnelles flamboyantes, chorégraphies festives… un concentré de patrimoine mis en musique.

Entre tradition et modernité, Charly Djom’s délivre un rythme entraînant où la force culturelle rencontre la joie populaire. TCHO’SSA n’est pas qu’un personnage : elle est la voix des femmes qui portent haut l’honneur de Balengou, celles qui perpétuent les valeurs, gardiennes du foyer, de la terre et de l’avenir.

Cette œuvre audiovisuelle est bien plus qu’un clip. C’est une ode à la femme africaine dans ce qu’elle a de plus authentique et de plus noble. Une fierté pour Balengou, un cadeau à la diaspora, une véritable carte postale musicale qui résonne comme un cri d’amour.

Bravo à Charly Djom’s pour cette célébration magistrale. Bravo à toutes les TCHO’SSA, femmes Balengou, piliers d’hier, étoiles d’aujourd’hui, avenir de demain.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp