Camer.be
Charly Djom’s sublime la femme Balengou : TCHO’SSA, l’héroïne de la tradition et de l’élégance
CAMEROUN :: MUSIQUE

CAMEROUN :: Charly Djom’s sublime la femme Balengou : TCHO’SSA, l’héroïne de la tradition et de l’élégance :: CAMEROON

C’est un vibrant hymne à la beauté, à la dignité et à la fierté féminine que livre Charly Djom’s dans son tout nouveau clip TCHO’SSA La Femme Balengou. Originaire de l’Ouest Cameroun et situé à quelques encablures de Bangangté, le village de Balengou est depuis longtemps célébré comme un véritable écrin de nature et de culture, un « village paradis » chanté jadis par Guy Watson : « Si je meurs, amenez-moi à Balengou ». 
 
Aujourd’hui, Charly Djom’s ravive cette flamme et place au centre de cette émerveillement un symbole : la femme Balengou. TCHO’SSA apparaît comme la muse de toute une communauté, une reine du quotidien qui incarne la finesse, la grâce et cette douceur légendaire « sucrée comme le cube Maggi ». Le clip rayonne de cette énergie : paysages verdoyants, couleurs vibrantes, tenues traditionnelles flamboyantes, chorégraphies festives… un concentré de patrimoine mis en musique.
 
Entre tradition et modernité, Charly Djom’s délivre un rythme entraînant où la force culturelle rencontre la joie populaire. TCHO’SSA n’est pas qu’un personnage : elle est la voix des femmes qui portent haut l’honneur de Balengou, celles qui perpétuent les valeurs, gardiennes du foyer, de la terre et de l’avenir.
Cette œuvre audiovisuelle est bien plus qu’un clip. C’est une ode à la femme africaine dans ce qu’elle a de plus authentique et de plus noble. Une fierté pour Balengou, un cadeau à la diaspora, une véritable carte postale musicale qui résonne comme un cri d’amour.
 
Bravo à Charly Djom’s pour cette célébration magistrale. Bravo à toutes les TCHO’SSA, femmes Balengou, piliers d’hier, étoiles d’aujourd’hui, avenir de demain.
 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique MUSIQUE

Charly Djom’s sublime la femme Balengou : TCHO’SSA, l’héroïne de la tradition et de l’élégance
Concert : Cécile Eke monte sur la scène ce vendredi
« MAMAN » : Morganez la Lionne rugit d’amour pour toutes les mères du monde
Ayra Starr : Première Artiste Africaine au Match d'Ouverture de la Coupe du Monde FIFA
Lily Paulson signe un retour bouleversant avec "Ma Vérité", un album introspectif
La révolution d’une musique sans frontières se poursuit avec Mwayé de Jacky Lobe
ASKIA, la Fierté du Cameroun : Performance Majestueuse au C20 G20 Royal Breakfast
20 novembre 1996- 20 novembre 2025: Il y a 29 ans disparaissait Kotto Bass
Tsimi Toro illumine La Nuit des Étoiles : un moment de grâce, de fierté et de solidarité
L'artiste Barbara clémence prône l'union et l'harmonie via son titre efficacité
SAM FAN THOMAS : le Birmingham Palace en apothéose pour FESTAFRIC 2025
TINE NDOLO ENTRE DOUCEUR ET INTENSITE MUSICALE
Devenez Rédacteur

Les + récents

20:51
Détention arbitraire : Le sort du leader Parfait Mbvoum, prisonnier politique à Kondengui

Détention arbitraire : Le sort du leader Parfait Mbvoum, prisonnier politique à Kondengui
20:43
Charly Djom’s sublime la femme Balengou : TCHO’SSA, l’héroïne de la tradition et de l’élégance

Charly Djom’s sublime la femme Balengou : TCHO’SSA, l’héroïne de la tradition et de l’élégance
20:38
Concert : Cécile Eke monte sur la scène ce vendredi

Concert : Cécile Eke monte sur la scène ce vendredi
16:49
Paul Atanga Nji : Enquête sur la falsification présumée de son parcours académique et financier

Paul Atanga Nji : Enquête sur la falsification présumée de son parcours académique et financier
13:56
Hommage à Me Yondo Black et Anicet Ekanè : Deux fils Sawa, figures majeures de la démocratisation

Hommage à Me Yondo Black et Anicet Ekanè : Deux fils Sawa, figures majeures de la démocratisation

MUSIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo