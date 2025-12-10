-
© Camer.be : Léandre Ndzié
Sport canin : Entrée remarquée du Cameroun sur la scène canine internationale à Abidjan :: CAMEROON
Pour la première fois de son histoire, le Cameroun a participé à une compétition canine internationale, marquant un tournant majeur pour le secteur cynophile national. Cette grande première s’est déroulée du 5 au 7 décembre 2025, lors de la 4ᵉ édition de la Foire Canine d’Abidjan, organisée par la Fédération des Acteurs du Domaine Animal de Côte d’Ivoire (FADACI), un rendez-vous de référence pour les professionnels et passionnés du monde canin africain.
Le pays était représenté par le Complexe Canin « Les Champions de Capoue », basé à Douala-Yassa, reconnu pour son expertise en éducation, dressage et valorisation des chiens. Sous l’impulsion de son fondateur, Frédéric Emmanuel Hebhang, la délégation camerounaise a engagé trois chiens dans la catégorie « Obéissance », décrochant respectivement les deuxième et troisième places face à une concurrence internationale relevée.
La performance a pris une dimension encore plus éclatante dans la catégorie « Top Sécurité », où le Cameroun a réalisé un véritable coup d’éclat. Le Complexe Canin Les Champions de Capoue a remporté le trophée principal, tout en occupant les deux autres marches du podium, signant une domination totale dans cette discipline stratégique axée sur les capacités de protection et d’intervention.
Au-delà des distinctions, cette participation marque l’entrée officielle du Cameroun dans le cercle des nations actives de la scène canine internationale. Elle met en lumière le leadership et le professionnalisme portés par Frédéric Emmanuel Hebhang, ainsi que le potentiel du pays dans les métiers liés à la cynophilie, à la sécurité et à l’éducation canine.
Fort de ce succès, le Complexe Canin Les Champions de Capoue annonce d’ores et déjà la tenue de la 6ᵉ édition du « Dog Challenge », prévue pour le 4 avril prochain. Ce rendez-vous se veut une nouvelle vitrine de l’excellence canine camerounaise et un moment de partage entre passionnés, professionnels et utilisateurs de chiens.
