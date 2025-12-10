CAMEROUN :: Paul Atanga Nji : Enquête sur la falsification présumée de son parcours académique et financier :: CAMEROON

Le Ministre de l'Administration Territoriale du Cameroun, Paul Atanga Nji, fait face à une enquête qui révèle un schéma troublant au cœur de son récit public. L'homme fort du régime, qui se présente comme une "référence en finance" avec des décennies d'expérience dans la banque et un Master en banque et finance, verrait ces affirmations s'effondrer face aux faits vérifiables. Cette enquête met en lumière un écart majeur entre la narration officielle et la réalité documentaire, soulevant de sérieuses questions sur la transparence au sommet de l'État.

La pierre angulaire de son curriculum vitæ, une prétendue carrière lancée en 1982 en tant que Directeur puis Directeur Général de la Highland Corporation Bank, est chronologiquement intenable. Des recherches indépendantes indiquent que la banque Highland n'existait pas en 1982. Plus troublant encore, cet établissement n'apparaît dans aucun registre de la COBAC (Commission Bancaire de l'Afrique Centrale) ou de la BEAC (Banque des États de l'Afrique Centrale) en tant que banque commerciale agréée. L'affirmation la plus ancienne et la plus longue de son parcours professionnel s'avère ainsi matériellement impossible à vérifier.

L'absence d'empreinte académique vérifiable est également un signal d'alarme majeur. Le Ministre Atanga Nji omet, dans ses biographies officielles, de nommer l'institution qui lui aurait décerné son Master en banque et finance, que ce soit au Nigeria ou ailleurs. Aucune université n'a pu confirmer avoir délivré un tel diplôme à son nom. Pour une personnalité occupant l'un des ministères les plus puissants du pays, ce manque total de clarté autour de sa formation académique constitue un grave signal d'alarme en matière de gouvernance.

De même, sa revendication d'avoir fondé Global Finance, présentée comme une institution financière réputée, ne résiste pas à l'analyse. L'entreprise ne possède aucune licence réglementaire, aucune trace d'enregistrement vérifiable, et il n'existe aucune preuve de ses prétendus travaux de conseil auprès de gouvernements africains. Cette entité semble exister uniquement dans la narration personnelle du Ministre, et non dans l'histoire corporative publique.

Les preuves recueillies tendent à dessiner le portrait d'un opérateur politique dont l'ascension est davantage liée à la loyauté et à l'utilité au régime qu'à une compétence bancaire ou économique avérée. Les sources internationales le décrivent d'ailleurs souvent comme un intermédiaire de sécurité et un exécuteur politique plutôt qu'un expert financier ou un stratège économique. En somme, l'héritage financier de Paul Atanga Nji est largement un mythe construit, non étayé par les dossiers publics, les documents réglementaires ou l'histoire académique.

