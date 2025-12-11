Camer.be
Affaire bébé Mathis:la réquisition de peine de mort par le ministère public secoue la justice pénale
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Affaire bébé Mathis:la réquisition de peine de mort par le ministère public secoue la justice pénale :: CAMEROON

L'intensité dramatique du procès lié à la tragique affaire du bébé Mathis a atteint un sommet lors des dernières audiences. Le ministère public a fait usage de sa pleine autorité en requérant la peine de mort à l'encontre de l'accusé principal, Dagobert Nwafo. Cette demande choc, fondée sur l'invocation de l'article 374 du Code pénal, traduit la conviction de l'accusation que les actes commis relèvent purement et simplement d'un meurtre avec préméditation. Pour le parquet, la gravité exceptionnelle et la nature odieuse des faits justifient la sanction maximale prévue par le dispositif légal en vigueur, illustrant la rigueur de la justice pénale face à de tels crimes.

Cette réquisition a été accueillie favorablement par les avocats représentant les ayants droit de la victime. Ces derniers, se rangeant derrière la position du ministère public, ont martelé que seule la sentence capitale pourrait répondre de manière adéquate à la monstruosité des actes. Leur intervention a renforcé la polarisation émotionnelle et juridique de ce procès hautement médiatisé.

Toutefois, la cour a marqué une pause en rejetant la demande de plaidoyer de culpabilité formulée par Dagobert Nwafo. Le tribunal a explicitement écarté l'argumentaire de la défense axé sur la thèse de la provocation, jugeant qu'une telle notion ne saurait en aucun cas servir de facteur atténuant face à la gravité des chefs d'accusation. Ce rejet souligne la volonté du siège de mener le procès jusqu'à son terme, sans concession sur les faits reprochés.

Suite à cette décision et conformément à la procédure judiciaire applicable en cas de plaidoyer de non-culpabilité, l'affaire a été renvoyée. Le procès reprendra le 14 janvier, date à laquelle les débats et les plaidoyers finaux devraient se poursuivre. Cette affaire criminelle continue de captiver l'opinion publique, et la réquisition de la peine de mort place le système légal et pénal du pays sous un examen intense. L'issue de ce procès sera regardée comme un indicateur fort de l'application de la loi face à la barbarie.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#BebeMathis #JusticePenale #PeineDeMort #Meurtre #Proces #CodePenal #AffaireCriminelle

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Affaire bébé Mathis:la réquisition de peine de mort par le ministère public secoue la justice pénale
Démantèlement d’un réseau de grand banditisme à Efoulan : la sécurité à Yaoundé renforcée
Paul Atanga Nji : Enquête sur la falsification présumée de son parcours académique et financier
Crise de crédibilité de la CPI : Accusations d’ingérence et appels au retrait du Statut de Rome
FESTI 237: Un lancement haut en couleurs marqué par un geste social fort de Boissons du Cameroun
L'accès au logement idoine devenu un facteur clé de l'exclusion sociale en Belgique
Maroua : 32 millions en faux billets saisis par la gendarmerie, un réseau transfrontalier démantelé
Drame à Koumadzap : Un oncle étranglé à mort par son neveu pour une simple destruction de récolte
Crise des déchets à Douala : l’urgence de l'assainissement entre initiatives et défaillances
Mutengene dans le noir:La protestation contre Eneo expose l'urgence de la restructuration électrique
Une stratégique pour le développement des compétences industrielles AGL Cameroun et UCAC-ICAM
Miss ronde 2025 : Dix candidates en finale
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:12
Obsèques de Mota Bato : le MANIDEM prépare un hommage national inclusif

Obsèques de Mota Bato : le MANIDEM prépare un hommage national inclusif
00:33
Affaire bébé Mathis:la réquisition de peine de mort par le ministère public secoue la justice pénale

Affaire bébé Mathis:la réquisition de peine de mort par le ministère public secoue la justice pénale
22:32
Démantèlement d’un réseau de grand banditisme à Efoulan : la sécurité à Yaoundé renforcée

Démantèlement d’un réseau de grand banditisme à Efoulan : la sécurité à Yaoundé renforcée
20:51
Détention arbitraire : Le sort du leader Parfait Mbvoum, prisonnier politique à Kondengui

Détention arbitraire : Le sort du leader Parfait Mbvoum, prisonnier politique à Kondengui
20:43
Charly Djom’s sublime la femme Balengou : TCHO’SSA, l’héroïne de la tradition et de l’élégance

Charly Djom’s sublime la femme Balengou : TCHO’SSA, l’héroïne de la tradition et de l’élégance

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo