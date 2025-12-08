-
© Camer.be : Toto Jacques
- 08 Dec 2025 14:22:33
- |
- 315
- |
-
CAMEROUN :: La réforme fiscale 2026 sur les voitures anciennes fait polémique :: CAMEROON
Une réforme fiscale 2026 vient de redéfinir les règles du jeu pour le marché automobile camerounais. La nouvelle loi de finances instaure en effet une taxation progressive à l'importation des vehicules d'occasion, avec un alourdissement significatif des droits d'accises pour les modèles les plus anciens. Les véhicules âgés de 12 à 20 ans seront désormais soumis à un taux de 12,5%, tandis que ceux dépassant les vingt ans d'âge verront leur taxe porter à 25%. Cette mesure marque une rupture avec le précédent système qui appliquait un tarif unique pour les véhicules de 0 à 15 ans.
L'objectif officiel des autorités est triple : freiner l'importation d'épaves roulantes, élargir l'assiette taxation automobile, et inciter les consommateurs à se tourner vers des modèles plus récents, voire vers les véhicules électriques. La Direction Générale des Douanes justifie cette politique par la vétusté alarmante du parc, précisant que près de 92% des automobiles importées en 2023 avaient plus de quinze ans. Renouveler la flotte automobile nationale est donc présenté comme une nécessité économique et environnementale.
Cependant, cette stratégie suscite de vives interrogations sur son applicabilité et ses effets sociaux. Dans un pays où l'âge moyen d'une voiture est de dix-huit ans et où le pouvoir d'achat reste contraint, une majorité de ménages dépend du marché de l'occasion, estimé entre 1,6 et 2 millions de véhicules. La hausse des taxes sur les vieux modèles, sans mécanisme d'accompagnement financier robuste ou d'offre alternative crédible, risque de pénaliser les plus modestes sans pour autant leur ouvrir l'accès à un véhicule plus récent. Le défi est donc de taille : parviendra-t-on à moderniser le parc sans exclure une partie de la population de la mobilité ?
