Camer.be
La réforme fiscale 2026 sur les voitures anciennes fait polémique
CAMEROUN :: ECONOMIE

CAMEROUN :: La réforme fiscale 2026 sur les voitures anciennes fait polémique :: CAMEROON

Une réforme fiscale 2026 vient de redéfinir les règles du jeu pour le marché automobile camerounais. La nouvelle loi de finances instaure en effet une taxation progressive à l'importation des vehicules d'occasion, avec un alourdissement significatif des droits d'accises pour les modèles les plus anciens. Les véhicules âgés de 12 à 20 ans seront désormais soumis à un taux de 12,5%, tandis que ceux dépassant les vingt ans d'âge verront leur taxe porter à 25%. Cette mesure marque une rupture avec le précédent système qui appliquait un tarif unique pour les véhicules de 0 à 15 ans.

L'objectif officiel des autorités est triple : freiner l'importation d'épaves roulantes, élargir l'assiette taxation automobile, et inciter les consommateurs à se tourner vers des modèles plus récents, voire vers les véhicules électriques. La Direction Générale des Douanes justifie cette politique par la vétusté alarmante du parc, précisant que près de 92% des automobiles importées en 2023 avaient plus de quinze ans. Renouveler la flotte automobile nationale est donc présenté comme une nécessité économique et environnementale.

Cependant, cette stratégie suscite de vives interrogations sur son applicabilité et ses effets sociaux. Dans un pays où l'âge moyen d'une voiture est de dix-huit ans et où le pouvoir d'achat reste contraint, une majorité de ménages dépend du marché de l'occasion, estimé entre 1,6 et 2 millions de véhicules. La hausse des taxes sur les vieux modèles, sans mécanisme d'accompagnement financier robuste ou d'offre alternative crédible, risque de pénaliser les plus modestes sans pour autant leur ouvrir l'accès à un véhicule plus récent. Le défi est donc de taille : parviendra-t-on à moderniser le parc sans exclure une partie de la population de la mobilité ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroon #TaxReform #UsedCars #AutoTax #ElectricVehicles #FinanceLaw2026 #CarMarket

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

La réforme fiscale 2026 sur les voitures anciennes fait polémique
La Géostratégie aurait échappé au ministre des finances
Élection conseil régional, que Dieu veille sur la région de l'ouest.
La raffinerie de Dangote au Nigeria double sa capacité de production et expose ministre camerounais
Si Ngoh Ngoh laisse gérer Eneo comme on gère Camtel on est cuit.
Bamenda : Un bilan de 0% pour les projets municipaux en 2025
Audit exigé après la suppression des lignes 94 et 65 du budget camerounais
Top 10 des pays africains aux infrastructures performantes
Barrage de Kikot : la Banque mondiale exige une réforme avant de débloquer les fonds
Rachat Eneo-Actis : 78 milliards FCFA, le prix exorbitant d’un échec stratégique au Cameroun
Souveraineté Monétaire Africaine : Le Plaidoyer Choc de Paul Kagame Contre l'Euro et le Dollar
Comment l’expérience qualité peut contribuer à améliorer le service client dans une banque
Devenez Rédacteur

Les + récents

14:22
La réforme fiscale 2026 sur les voitures anciennes fait polémique

La réforme fiscale 2026 sur les voitures anciennes fait polémique
14:08
Garoua passe au vert avec son premier bus électrique

Garoua passe au vert avec son premier bus électrique
11:28
4 ministres en poste depuis 21 ans, une longévité record qui interroge

4 ministres en poste depuis 21 ans, une longévité record qui interroge
11:05
La gendarmerie en crise face aux scandales de corruption et de violences

La gendarmerie en crise face aux scandales de corruption et de violences
10:17
La mort d'Anicet Ekane, symbole d'une répression politique qui alarme la communauté internationale

La mort d'Anicet Ekane, symbole d'une répression politique qui alarme la communauté internationale

ECONOMIE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo