CAMEROUN :: Élection conseil régional, que Dieu veille sur la région de l'ouest. :: CAMEROON
Élection des conseillers régionaux ce jour à travers le pays. Quel bilan pour celui de la région de l'Ouest?
Sept ans après la mise sur pieds du conseil régional de l'Ouest, le bilan est plus que impressionnant.
Commençons par rappeller que le conseil régional a pour rôle entre autre d'élaborer et exécuter, coordonner les plans et programmes de développement régionaux.
Rechercher les financements pour construire les routes, les lycées etc... Le conseil régional peut obtenir la garantie de l'Etat pour aller chercher les financements à travers le monde, ce qui facilite les investissements.
Bon qu'en est-il de la région de l'Ouest depuis 07 ans. Demandez leurs déjà ce qu'ils ont réalisé, la réponse est la plus amusante, c'est qu'ils attendent toujours les subventions de l'Etat. Entre temps, qu'ont-ils fait de tout le potentiel de la région? Sa diaspora, ses milliardaires, son potentiel agricole, minier, hydroélectrique ...
En Sept ans le conseil régional a organisé deux Rodéos. Des rencontres dédiées au développement qui ont tout de suite virées aux foires gastro. Même le président du Gicam, le patron des patrons qui est originaire de l'ouest n'a jamais été invité à ces rencontres qui mobilisent tous les enseignants bamilekes de l'université de Dschang. Conséquence, l'ouest demeure un cimetière à ciel ouvert ou on vient tous les weekend enterrer ses fils et on rentre.
A quoi sert donc le conseil régional de l'Ouest ? RIEN de chez RIEN. En tout cas, au législatives 2026, nous allons travailler sur le profil des différents candidats, peu importe la formation politique.
