Champigny-sur-Marne : André Kana-Biyick présente son livre et tacle la nouvelle génération des Lions Indomptables

Samedi dernier, la ville de Champigny-sur-Marne, à quelques encablures de Paris, a vibré au rythme d’un événement particulier : la séance de dédicace du livre « C’était ma mission », signé par l’ancien international camerounais André Kana-Biyick en collaboration avec le Dr Hervé Kouamouo, journaliste sportif.

L’ouvrage, très attendu par les passionnés de football africain, retrace avec précision et émotion le parcours de l’un des défenseurs les plus marquants de l’histoire des Lions Indomptables. Anecdotes de vestiaire, moments décisifs en sélection, souvenirs d’une carrière exigeante, mais aussi confidences sur sa vie après les terrains : le livre offre une plongée intime dans le quotidien d’un sportif de haut niveau.

En marge de la rencontre avec ses lecteurs, André Kana-Biyick n’a pas manqué de livrer son analyse sur l’actualité du football camerounais. Visiblement déçu par l’élimination des Lions Indomptables dans la course à la prochaine Coupe du monde, l’ancien défenseur a qualifié cet échec de « faute professionnelle », appelant à une remise en question profonde au sein de la sélection nationale.

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations prévue au Maroc approche à grands pas, Kana-Biyick a exprimé un souhait clair : voir les joueurs « mouiller davantage le maillot » afin de redonner fierté et dignité au peuple camerounais. « Le Cameroun est une nation de football. Nous devons retrouver cette âme de combattant qui faisait trembler nos adversaires », a-t-il insisté.

Par cette prise de parole aussi franche que passionnée, l’ancien Lion rappelle l’exigence d’un héritage que porte chaque joueur en enfilant le maillot vert-rouge-jaune. Une exigence qu'il raconte, explique et illustre tout au long de son ouvrage, désormais disponible en librairie et sur toutes les plates formes digitales

