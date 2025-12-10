CAMEROUN :: Concert : Cécile Eke monte sur la scène ce vendredi :: CAMEROON

L’artiste chanteuse et interprète donne un spectacle live ce vendredi 12 décembre au Musée ethnographique d’Histoire des Peuples de la Forêt d’Afrique centrale. Elle a baptisé cette soirée qui s’annonce exceptionnelle, « Minlang, littéralement causeries, conversations en langue des peuples fang-béti ».

Le choix du Musée ethnographique d’Histoire des Peuples de la Forêt d’Afrique centrale s’expliquant par le fait que « c’est un sanctuaire culturel, un espace qui résonne avec l’essence même de la musique. Cet endroit n’a pas été choisi au hasard. On va faire une immersion dans ce qu’a toujours été la société Ekang dans son milieu naturel», explique-t-elle.

Au cours d’un déjeuner de presse, le 9 décembre dernier, en prélude à cet événement important, Cécile Eke a dévoilé que le concert sera une immersion totale dans son monde intérieur où récits de vie, révélations, héritage culturel et performances musicales se mêlent pour révéler la belle âme qu’elle représente pour la musique. Pendant cette rencontre, elle a mis les journalistes au même niveau de compréhension d’abord de son concept qui rythme avec ancestralité, mais aussi leur a présenté son deuxième album intitulé Bewa’a.

Avec ses propres mots, Cécile Eke déclare que Bewa’a allie héritage et modernité. Sa démarche artistique est un savant mélange de sonorités traditionnelles, de soul, de folk et de jazz. La chanteuse authentique explore dans cette création, la riche culture ekang, les valeurs de la forêt, les récits fondateurs, les chants initiatiques et les pulsations ancestrales. Elle décrit tout de même sa musique comme « contemporaine et universelle, mais fondamentalement empreinte d’effluves patrimoniales ». Pour elle, chaque titre, chaque battement de nkul, chaque ligne mélodique porte l’empreinte de la grande famille bantu et d’une Afrique roots qui respire, raconte, transmet et envoûte.

Pendant cette galette musicale, elle fera sonner certains titres de l’album. C’est en tout neuf titres et deux hors-série, soit un total de onze chef-d'œuvres qu’elle offrira comme cadeau de fin d’année à ses fans et aux mélomanes. L’une des surprises de l’album est une reprise en hommage à Aloa Javis, figure majeure du bikutsi moderne décédé il y a quelques années. « On aurait voulu un featuring, mais cela n’a pas été possible. Par contre, il y a une reprise d’un grand artiste qui est parti », confie-t-elle.

Le programme s’annonce alléchant. Le public attendu nombreux se délectera des récits et anecdotes personnelles, de la découverte de moments intimes de la vie de l’artiste, de l’exploration du patrimoine ekang, du live avec Joseph Ebodé comme chef d’orchestre, de la participation d’invités prestigieux, à l’instar du baryton Jacques-Greg Belobo et le saxophoniste Kayou.



Depuis la sortie d’Ongola en 2014, Cécile Eke s’est imposée comme l’une des voix les plus puissantes de la scène Afro-Roots. Elle a partagé des scènes prestigieuses, du FENAC aux Rencontres musicales de Yaoundé, en passant par le Jazz à Ouaga, le MASA, et représenté le Cameroun au Festival SICA au Gabon en 2024.

