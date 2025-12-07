La raffinerie de Dangote au Nigeria double sa capacité de production et expose ministre camerounais :: CAMEROON

La raffinerie de Dangote au Nigeria double sa capacité de production et expose ministre camerounais de l'énergie

La raffinerie de pétrole de Dangote est en train de doubler sa capacité allant de 650000 baril à 1,4 millions de barils.Ce qui en fera la plus grande raffinerie du monde », devant la raffinerie indienne de Jamnagar,

Ainsi donc , le premier producteur africain de pétrole deviendra un acteur majeur dans la commercialisation du pétrole raffiné, Dangote exporte déjà le kérosène aux USA , au Brésil et dans bien d'autres pays y compris africains .

Ma vision est celle

« d’une Afrique unie et indépendante sur le plan énergétique ».precise le milliardaire Dangote .

Le ministre camerounais de l'énergie comprendra t'il le clin d'oeil de Dangote ?



Après la crise du carburant de 2023 , le président Paul Biya a instruit le SGPR de libéraliser les importations .L'objectif était de sortir de la dépendance des traders occidentaux qui avaient l'exclusivité dans ces importations et faisaient du chantage en gonflant les prix .Ces derniers allaient en Russie racheter le pétrole raffiné qu'ils revenaient revendre au Cameroun.

Un camerounais a saisi l'opportunité de la libéralisation ,c'est Antoine Ndzengue de Neptune.

Très vite , ce marketeur a saisi la perche du Nigeria pour devenir le premier importateur africain du pétrole raffiné de Danglte.

Pour Dangote, cette alliance avec le Camerounais était la rampe de lancement d'un grand partenariat avec le Cameroun.

Toummmm!

Chose curieuse , ce qui aurait pu être une opportunité pour le pays pour réduire les charges lors des transactions avec les gros traders dont Glencore ,Gunvor etc...parceque achetant chez le voisin sans négociants , Gaston Eloundou a opté plutôt pour un système de Quotas .Lisez bien ,car vous ne rêvez pas . Au groupement des marketeurs camerounais dirigé par le PDG de Neptune ,groupement constitué de Tradex, Neptunes Oil, Ola Energy, Gulfcam et Corlay Cameroun ,Total Énergies , ceux qui contrôle 75% des parts du marché avec plus de 600 stations services , à ce groupement le ministre a donné un quotas d'importation ' de 3,62% ,

Une stratégie bien huilée pour contourner le décret du président , une stratégie pour maintenir les traders occidentaux qui font grimper le prix du carburant à la pompe au Cameroun.

Pourtant en se ravitaillant au Nigeria , le coût du transport est réduit , pas d'intermédiaire , pas de risques liés au transport ...

Pourquoi pourquoi, pourquoi .En tout cas sur les choses de certains ministres ,prions le seigneur.

Albin Michel Njilo (Construire ensemble)

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp