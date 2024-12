CAMEROUN :: Ngoh Ngoh demande à Laurent Esso de mettre les auditeurs de justice diplômés de l'Enam en emploi :: CAMEROON

L'information est contenue dans une correspondance datée du 29 novembre 2024, et que le ministre d'État, secrétaire général de France présidence de la République ( Minetat/ SG/PR), Ferdinand NGOH NGOH, adresse au ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Esso, alias Papa Moussima.

En objet, la correspondance de Minetat/SG/PR indiqué : " mise à disposition pour emploi, des Auditeurs de justice de l'ENAM, en attente d'intégration".

Et Ferdinand NGOH NGOH que d'aucuns disent à tort ou à raison, être celui qui en effet dirige le Cameroun depuis 2018,, de poursuivre : " J'ai l'honneur de vous faire connaître que le chef de l'État vous prescrit de mettre les Auditeurs de Justice diplômés de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature ( ENAM ), pour emploi, auprès des parquets d'instance, en attendant leur intégration et leurs affectations définitives ."

En effet, président du Conseil supérieur de la Magistrature, Paul BIYA le chef de l'État n'a plus tenu ce dernier depuis 2020. Aussi plusieurs cuvées de lauréats de l'ENAM, cinq au total, sont-ils en attente d'intégration.