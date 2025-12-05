Camer.be
Bamenda : Un bilan de 0% pour les projets municipaux en 2025
CAMEROUN :: ECONOMIE

CAMEROUN :: Bamenda : Un bilan de 0% pour les projets municipaux en 2025 :: CAMEROON

Alors que l'année 2025 touche à sa fin, un constat alarmant émerge du conseil municipal de Bamenda. Selon des publications officielles, le taux d'exécution du Public Investment Budget (PIB) de la ville est de 0% à la date du 4 décembre. Sous la direction du Maire Achobong Paul, élu premier maire de la ville en 2020, aucun projet d'investissement public n'a été réalisé depuis le début de l'année.

Ce bilan intervient dans un contexte sécuritaire extrêmement lourd pour la capitale de la région du Nord-Ouest. La ville est en proie à un conflit qui dure depuis 2016, marqué par des enlèvements et des violences ciblant parfois des figures officielles. Fin décembre 2024, un haut magistrat avait été enlevé à son domicile avant d'être libéré plusieurs jours plus tard, un événement qui avait ravivé l'inquiétude parmi la population et illustré le climat d'insécurité persistant. Cette instabilité chronique pose des défis majeurs à la gouvernance locale et à la mise en œuvre des politiques de développement.

Pourtant, les plans de développement ambitieux existent. Des documents stratégiques, comme le plan de développement de Bamenda III, détaillent des programmes d'investissement massifs, évalués à plus de 120 milliards de FCFA, pour améliorer les services sociaux, les infrastructures et l'environnement. Le site officiel de la Bamenda City Council met en avant des engagements clairs en matière de transparence et de modernisation. L'écart entre ces promesses et l'absence d'exécution concrète soulève des questions sur l'utilisation des fonds publics et la capacité à agir dans un environnement complexe. La situation actuelle place les promesses de développement pour les habitants de Bamenda dans une attente critique.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Bamenda #Cameroon #Governance #PIB #Northwest #AchobongPaul #PublicFunds

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

Bamenda : Un bilan de 0% pour les projets municipaux en 2025
Audit exigé après la suppression des lignes 94 et 65 du budget camerounais
Top 10 des pays africains aux infrastructures performantes
Barrage de Kikot : la Banque mondiale exige une réforme avant de débloquer les fonds
Rachat Eneo-Actis : 78 milliards FCFA, le prix exorbitant d’un échec stratégique au Cameroun
Souveraineté Monétaire Africaine : Le Plaidoyer Choc de Paul Kagame Contre l'Euro et le Dollar
Comment l’expérience qualité peut contribuer à améliorer le service client dans une banque
Septennat et Inégalités : Crise de l'Emploi des Diplômés et Fracture Sociale au Cameroun
40% de Gaspillage : Le Chiffre Noir des Pertes Post-Récolte au Cameroun Dû aux Routes
La « Liberté d’entreprendre » au Cameroun, entre annonce politique et urgence structurelle
Bangui Financial Days 2025 : Plus de 400 participants réunis pour transformer le paysage financier
Coopération Énergétique : Le Vice-Président Obiang Mangue relance les projets pétroliers SNH/TRADEX
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:11
Bamenda : Un bilan de 0% pour les projets municipaux en 2025

Bamenda : Un bilan de 0% pour les projets municipaux en 2025
23:13
« MAMAN » : Morganez la Lionne rugit d’amour pour toutes les mères du monde

« MAMAN » : Morganez la Lionne rugit d’amour pour toutes les mères du monde
21:02
Jean-Marc Chataigner : Menkam à la cour royale Bangoulap

Jean-Marc Chataigner : Menkam à la cour royale Bangoulap
20:46
PépiDoc SEGes 2025 : une 4ᵉ édition couronnée de succès pour les doctorant·es de la CEMAC+

PépiDoc SEGes 2025 : une 4ᵉ édition couronnée de succès pour les doctorant·es de la CEMAC+
20:34
LA SENATRICE FRANCOISE PUENE DIGITALISE LES FEMMES AGEES

LA SENATRICE FRANCOISE PUENE DIGITALISE LES FEMMES AGEES

ECONOMIE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo