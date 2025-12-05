CAMEROUN :: Bamenda : Un bilan de 0% pour les projets municipaux en 2025 :: CAMEROON

Alors que l'année 2025 touche à sa fin, un constat alarmant émerge du conseil municipal de Bamenda. Selon des publications officielles, le taux d'exécution du Public Investment Budget (PIB) de la ville est de 0% à la date du 4 décembre. Sous la direction du Maire Achobong Paul, élu premier maire de la ville en 2020, aucun projet d'investissement public n'a été réalisé depuis le début de l'année.

Ce bilan intervient dans un contexte sécuritaire extrêmement lourd pour la capitale de la région du Nord-Ouest. La ville est en proie à un conflit qui dure depuis 2016, marqué par des enlèvements et des violences ciblant parfois des figures officielles. Fin décembre 2024, un haut magistrat avait été enlevé à son domicile avant d'être libéré plusieurs jours plus tard, un événement qui avait ravivé l'inquiétude parmi la population et illustré le climat d'insécurité persistant. Cette instabilité chronique pose des défis majeurs à la gouvernance locale et à la mise en œuvre des politiques de développement.

Pourtant, les plans de développement ambitieux existent. Des documents stratégiques, comme le plan de développement de Bamenda III, détaillent des programmes d'investissement massifs, évalués à plus de 120 milliards de FCFA, pour améliorer les services sociaux, les infrastructures et l'environnement. Le site officiel de la Bamenda City Council met en avant des engagements clairs en matière de transparence et de modernisation. L'écart entre ces promesses et l'absence d'exécution concrète soulève des questions sur l'utilisation des fonds publics et la capacité à agir dans un environnement complexe. La situation actuelle place les promesses de développement pour les habitants de Bamenda dans une attente critique.

