Obsèques de Mota Bato : le MANIDEM prépare un hommage national inclusif

Le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (MANIDEM) a récemment annoncé l'organisation des obsèques du camarade Anicet EKANE, décédé le 1er décembre 2025 à Yaoundé. L'événement, qui s'annonce comme une manifestation politique et sociale d'envergure, est placé sous le thème évocateur des « Obsèques à l'image de Mota Bato » un des surnoms emblématiques d'Anicet Ekane, signifiant « l'Homme au service du Peuple ».

Le comité d'organisation, sous la direction du Bureau Politique, a tenu à exprimer sa gratitude envers l'opinion publique pour l'immense vague de soutien et les nombreuses dénonciations qui ont suivi l'annonce de ce que le mouvement qualifie de « tragique exécution » par le régime néocolonial de Yaoundé. Le MANIDEM insiste sur le caractère unique de cette manifestation, la décrivant comme un acte de solidarité patriotique qui doit se tenir à la hauteur des aspirations profondes des populations.

Dans un souci d'unité et de cohésion, le MANIDEM assure que les obsèques du Camarade-Président EKANE seront largement inclusives, conformément aux vœux exprimés par de nombreux acteurs sociaux et politiques. Le mouvement appelle cependant à une discipline partagée dans les initiatives diverses qui pourront être organisées (marches, sit-in, collectes de fonds, etc.) et qui feront partie intégrante de la programmation de cet hommage national. Toute initiative s'inscrivant dans ce cadre devra impérativement obtenir l'aval du comité d'organisation pour garantir l'esprit de fraternité et de cohésion souhaité.

Cette figure politique, connue sous les noms d'Anicet EKANE, alias Pierre NGUEUKAM, J.M. TCHAKOUNTE, alias KAÏ CHEGUE et Mota Bato, mérite selon le MANIDEM, l'ampleur de cette cérémonie. Le secrétaire national à la Communication pour le Bureau Politique, Bedimo Kouo, a rappelé la devise du mouvement : « LE MANIDEM DIT CE QU'IL FAIT ET FAIT CE QU'IL DIT. » Ce message confirme la détermination du MANIDEM à organiser des funérailles qui reflètent l'engagement et l'héritage politique du défunt, renforçant ainsi sa position dans l'échiquier politique camerounais face au régime Yaoundé.

