Bafoussam- Cameroun- Il était absent le 14 octobre passé. Alors que son frère cadet, Hilaire Talla Mbou y était pour faire prévaloir ses arguments. L’affaire a été renvoyée au 13 janvier 2026…

Le 14 octobre 2025, les joutes entre Talla Mbou et son frère Talla Demgueu ont été ajournées au tribunal de Bafoussam. Basile Talla Demgueu, étant absent, soutient-on, pour cause de maladie, les deux parties ont été appelées à revenir au palais de justice de Bafoussam, le 13 janvier 2026.

En effet, Richard Talla Mbou , promoteur d’un hôtel à Bafoussam, est , depuis des années, l’objet des attaques physiques et judiciaires orchestrées par son frère aîné, Basile Talla Demgueu, lui aussi, promoteur d’un hôtel huppé.

Une situation conflictuelle, ponctuée de quelques menaces de mort, qui place Richard Talla Mbou dans un état de "psychose indescriptible" et "d'insécurité traumatisante.

Au registre de "ces graves préjudices graves", le promoteur de Alitel Hôtel accuse « un manque à gagner considérable du fait des agissements de son frère aîné. Ce dernier accuse par ailleurs Richard Talla Mbou, héritier principal et d’administrateur des biens de la succession Talla, de s’approprier tout seul d’un patrimoine familial. En sa qualité de gardien de la mémoire de leur père, Talla Demgueu Jean Hilaire, décédé depuis 2002, Richard Talla Mbou a fait servir le 15 octobre 2024, une citation directe à son frère aîné, Talla Demgueu Basile qui devra répondre le 08 juillet 2025 devant le tribunal de première instance de Bafoussam pour « trouble de jouissance, violation de domicile et destruction des biens ». « Excellant dans ses actes d’inconduite habituelle, d’homme cupide, véreux, sans foi ni loi, doté des esprits machiavéliques et expansionnistes, encaisse les loyers depuis 2019 des appartements mis en location dans la concession familiale et ceci tout en sachant que lesdits loyers ont été nantis au profit du Crédit Foncier du Cameroun qui a financé les travaux de finition de l’immeuble familial et qu’il risque des poursuites pénales de la part du Crédit Foncier », lit-on dans l’acte d’huissier qui indexe Basile Talla Demgueu. En plus, cette citation directe servie par Me Wache, huissier de justice à Bafoussam, souligne que le mis en cause brille par des « actes ignobles », comme « ces multiples menaces, ces troubles de jouissance, ces destructions anarchiques et ces agissements irresponsables ».

« C’est incroyable, toute cette malédiction ! »

En fait, après le décès, en 2002, de Talla Demgueu Jean Hilaire, dignitaire traditionnel à Bamougoum et chef du quartier Kamkop IV à Bafoussam, son fils Richard Talla Mbou, est conformément aux traditions locales et aux lois de la République, désigné héritier principal et administrateur des biens de sa succession. Le jugement n°323 rendu le 19 juin 2003 par le tribunal de premier degré de Bafoussam et l’arrêté préfectoral de Mifi du 22 juillet 2004 constituent une double validation judiciaire et administrative de cette désignation. Cette consécration ne plaira pas à deux autres fils du défunt. Il s’agit principalement de Basile Dengueu Talla et de Bruno Legrand Lélé Talla, frères ainés de Richard Talla Mbou et tous issus d’une même mère, Masso Maffo Marceline. Ces deux vont ainsi organiser les hostilités contre l’héritier principal et administrateur des biens de la succession Talla Demgueu Jean Hilaire. Courant mars 2009, les tensions montent. Bruno Legrand Lélé Talla ferme violemment Alitel Hôtel à Bafoussam. Il se plaint de ce que son frère cadet ne lui rend pas des comptes au sujet de la gestion de cet établissement hôtelier.

En 2012, il amplifie les hostilités à l’endroit de Richard Talla Mbou. L’intervention de leur mère à tous, Masso Maffo Marceline, est vaine. Le 02 juin 2022, il revient avec une plainte contre Richard Talla Mbou devant le juge d’instruction de Bafoussam. « Ce dernier est mon deuxième cadet. Je lui reproche la mauvaise gestion du patrimoine familial et le fait qu’il s’approprie les biens de la famille au détriment des autres enfants de la succession […]Le patrimoine familial hérité est constitué des immeubles bâtis générant des loyers et des immeubles non bâtis.

Les immeubles en location sont situés à Bafoussam tandis que les terrains que cultivaient les femmes de mon père et des tiers se trouvent à Mbouda notamment à Bamekoumbou », explique Basile Talla Demgueu. Celui-ci déclare que l’héritier principal a vendu certains immeubles sans consulter les autres héritiers. «Il avait initié une procédure aux fins d’obtention du jugement d’hérédité de notre père avec la complicité de notre frère ainé, Lélé Talla Bruno Legrand, en nous le cachant…Il n’y a jamais eu de sortie de l’indivision, à ma connaissance, puisque je n’ai jamais été convié à quelque réunion que ce soit concernant la gestion des biens de mon défunt père», accuse-t-il. Et de se plaindre aussi que les dernières volontés de son défunt père, décédé alors qu’il résidait aux Etats-Unis d’Amérique lors de son décès et faisant de lui son héritier principal, n’ont pas été respectées.

Et pourtant Masso Maffo Marceline, leur génitrice commune, confirme que Richard Talla Mbou est héritier principal et administrateur des biens de la succession Talla. Elle déclare dans un procès-verbal d’audition établi le 30 Août 2012 : « Que veut Basile ? C’est écœurant ! Il déteste Richard pourquoi ? Toujours à cause de la succession de mon défunt mari confiée à Richard et que Basile a revendiqué à tort ? C’est incroyable, toute cette malédiction ! Ça me fend le cœur !! ».

