CAMEROUN :: LA LÉGITIMITÉ ET LA LÉGALITÉ DE LA DÉMARCHE DU PRÉSIDENT ISSA TCHIROMA BAKARY :: CAMEROON

J'indiquais dans un précédent article, que le vainqueur de l’élection présidentielle au Cameroun ISSA Tchiroma, ne pouvait se soumettre à un énième hold-up électoral, au moment même où le Peuple paye de sa vie et de sa liberté, pour se libérer de l'oppression d'un régime despotique, qui a fait du Cameroun un pays repoussoir, une terre des insécurités.

LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME

Tirant donc toutes les conséquences que lui imposent sa qualité d'humain, sa légitimité démocratique, la volonté populaire telle qu'exprimée dans les villes et villages de la quasi-totalité du Cameroun et la loi, notamment les dispositions de l'article 20 de la Charte Africaine Des Droits de l'Homme qui stipule : "Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination... Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant À TOUS MOYENS RECONNUS PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE...".

L'expression "tous les moyens reconnus par la communauté internationale" signifie simplement toute démarche possible de libération y compris l'insurrection populaire ou armée, le coup d'État, la Révolution...

L'ultimatum de ISSA TCHIROMA BAKARY (48 heures), adressé au régime BIYA, fait injonction à ce dernier, d'avoir à libérer des milliers de personnes enlevées, mises au cachot. L’inexécution éventuelle des exigences de cette mise en demeure fonde ce qu'il a appelé la LÉGITIME DÉFENSE.

LE DROIT À LA LÉGITIME DÉFENSE INVOQUÉ PAR ISSA TCHIROMA BAKARY

La notion de LÉGITIME DEFENSE contre l’oppression se définit dans ce contexte comme l'autorisation donnée par la loi de se défendre, de protéger quelqu'un ou un bien, contre l’arbitraire, en utilisant des moyens de défense interdits dans une situation normale. La légitime défense peut donc dans certaines circonstances se présenter comme une « autorisation » de tu.er pour sauver sa vie ou celle d’autrui, pour se protéger contre un péril grave et imminent…

La LÉGITIME DÉFENSE d’un Peuple pressurisé, écrasé par l’insoutenable violence d'une des dictatures les plus barbares et féroces qu'ait connue l'humanité, c’est son arme atomique.

La résistance à l’oppression est donc un droit inaliénable. Mieux, c’est un devoir de chaque citoyen, le dernier recours en cas de faillite d’un pouvoir non démocratique.

Rarement, le contexte camerounais n’a aussi été favorable et prêt pour la LIBERATION. Le Peuple ne doit sous aucun prétexte y renoncer, c’est un devoir humain, c'est un devoir historique.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp