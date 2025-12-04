FRANCE :: « MAMAN » : Morganez la Lionne rugit d’amour pour toutes les mères du monde

Dans une ode vibrante à l’amour maternel, l’artiste camerounaise Morganez la Lionne dévoile « MAMAN », un clip puissant qui transcende la musique pour toucher l’âme. Avec un mélange raffiné de sonorités bikutsi et d’un univers visuel empreint de tradition, l’artiste célèbre celles qui portent la vie, protègent, conseillent et veillent dans l’ombre : les MAMANS.

Au cœur de la forêt, symbole de fertilité, de force et d’origine, Morganez danse entourée d’un groupe chorégraphique dont les mouvements évoquent la gratitude et l’admiration. Les tambours résonnent comme les battements d’un cœur maternel, le rythme est profond, envoûtant, irrésistible. On sent, note après note, une reconnaissance sincère envers ces femmes souvent considérées comme des déesses terrestres.

Elle-même mère, Morganez la Lionne parle avec le cœur : celui des nuits sans sommeil, des bras rassurants, des sacrifices jamais contés. À travers ce titre, elle offre un hommage universel : aux mamans présentes, aux mamans qui veillent depuis l’au-delà, à celles dont l’amour demeure l’héritage le plus précieux.

« MAMAN » n’est pas qu’une chanson. C’est un cri de gratitude. Une prière rythmée. Un monument musical élevé à celles qui nous ont offerts nos premiers sourires et notre première protection.

Bravo Morganez. Bravo à notre Lionne, qui rugit aujourd’hui pour toutes les mères du monde.

