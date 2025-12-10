Camer.be
Affaire Ekane : Abel Elimby Lobe dénonce l'hypocrisie et la « fabrication du bouc-émissaire »
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Affaire Ekane : Abel Elimby Lobe dénonce l'hypocrisie et la « fabrication du bouc-émissaire » :: CAMEROON

La mort en détention de Georges Anicet Ekane, survenue le 1er décembre et ayant révélé de profondes divisions au sein de l’élite dirigeante camerounaise, a déclenché une vague d'émotion et de condamnations. Cependant, un contre-narratif virulente émerge, remettant en cause le statut de martyr que l'opinion publique et une partie de l'opposition tentent d'attribuer à l'activiste défunt. Au cœur de cette offensive, le post d'Abel Elimby Lobe, largement relayé, attaque frontalement le récit de la victime, dénonçant une profonde hypocrisie politique.

Le texte conteste d'abord l'argument central avancé par les avocats et les proches d'Ekane : le retrait de son extracteur d'oxygène comme cause directe de sa mort. Abel Elimby Lobe pose des questions rhétoriques cinglantes : "L'extracteur d'oxygène est un médicament ? Ça empêche de mourir ?" Il balaye ainsi l'idée que le sort d'Ekane relevait d'une simple question de soins médicaux en détention. L'auteur déplace ensuite le débat vers la responsabilité personnelle, interrogeant le bien-fondé de l'activisme de l'opposant compte tenu de son état de santé fragile : "QUE FAISAIT UN MALADE DANS DES AFFAIRES QUI PEUVENT LE CONDUIRE DANS UNE ARRESTATION ?". Il insinue qu'une personne malade devrait se ménager et éviter les activités susceptibles de provoquer une confrontation avec le pouvoir.

L'attaque se focalise ensuite sur le positionnement politique d'Ekane, dénonçant ce qui est présenté comme une trahison des idéaux et un opportunisme financier. Abel Elimby Lobe accuse l'activiste d’avoir "désorganisé la lutte de l'opposition" en se ralliant à Issa Tchiroma Bakary contre "fonds de grosses sommes d'argent". Ces accusations visent à dépeindre Ekane non pas comme un opposant sincère, mais comme un opportuniste cherchant à "manger à tous les râteliers", potentiellement en informant des figures du pouvoir comme Paul Atanga Nji et Laurent Esso . Cette rhétorique vise à discréditer l’opposant à titre posthume, en le présentant comme un agent double au service d'intérêts personnels plutôt que de la cause démocratique.

Ce positionnement radical s'inscrit dans un contexte où les guerres de clans au sommet de l'État camerounais sont exacerbées par cette affaire. Le message d'Elimby Lobe, qui se conclut par un appel à "CESSER LA FABRICATION DU BOUC-ÉMISSAIRE", soutient implicitement la ligne dure du gouvernement. Il tente de contrecarrer l'image de martyr et de détourner l'attention des dysfonctionnements et des divisions internes du pouvoir que l'affaire Ekane a révélés. L'objectif est clair : dénoncer la "FOUTAISE" de la compassion publique et restaurer l'autorité de l'État, en affirmant que l'anarchie ne saurait être tolérée sous le prétexte de la maladie ou de l'activisme politique.

L'actualité en vidéo