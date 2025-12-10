Camer.be
FESTI 237: Un lancement haut en couleurs marqué par un geste social fort de Boissons du Cameroun
Le lancement officiel du FESTI 237, le nouveau festival national conçu par Boissons du Cameroun, s’est tenu le vendredi 5 décembre 2025 au Stade Omnisport de Yaoundé. L’événement, riche en couleurs et en ambiance, a rassemblé autorités administratives, consommateurs, familles et communautés locales dans un esprit de convivialité, de célébration et de solidarité.

Une mobilisation exceptionnelle

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du Maire de Yaoundé 5, du représentant du Sous-préfet, des syndicats de consommateurs, ainsi que de nombreux partenaires et habitants venus vivre ce nouveau rendez-vous culturel. Plusieurs orphelinats de Yaoundé avaient également été conviés, offrant aux enfants une journée de détente, de divertissement et de partage.

Un geste humanitaire salué par tous

En marge des animations culturelles et festives, Boissons du Cameroun a posé un acte fort en faveur des populations vulnérables.

L’entreprise a procédé à la distribution de :

* centaines de jouets aux enfants issus de familles démunies et des orphelinats présents ;
* kits de denrées alimentaires destinés aux personnes âgées et aux personnes nécessiteuses des différents quartiers de Yaoundé.

Ce geste, largement applaudi, s’inscrit dans la vision sociale de Boissons du Cameroun et témoigne de sa volonté de contribuer au bien-être des communautés, particulièrement en cette période de fin d’année.

Un festival culturel et gastronomique

Cette première étape du FESTI 237 a proposé :

* des spectacles musicaux,
* des performances artistiques,
* des espaces de gastronomie locale,
* des activations de marque autour des produits du portefeuille Boissons du Cameroun,
* et des animations interactives rapprochant directement l’entreprise de ses consommateurs.

Le festival poursuivra sa tournée dans les villes de Bafoussam et Douala, où il proposera le même format festif sur trois jours.

Une démarche responsable et inclusive

Boissons du Cameroun a réitéré son engagement en matière de consommation responsable, de sécurisation des espaces festifs, et de valorisation des entrepreneurs culturels et gastronomiques. Cette approche structurée vise à offrir un modèle de festival moderne, sûr et accessible.

Un événement appelé à grandir

Avec cette première édition couronnée de succès, le FESTI 237 ambitionne de s’imposer comme un rendez-vous culturel majeur au Cameroun, fédérant les communautés autour des valeurs de partage, de solidarité, et de célébration de la culture nationale.

L'actualité en vidéo