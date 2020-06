FRANCE :: TRANSFERT D'ARGENT: TAP TAP SEND, TÉMOIGNAGE D'UNE APPLICATION QUI MARCHE :: FRANCE

L’application Tap Tap Send vient faciliter le transfert de l’argent de l’Europe vers l’Afrique. Il est désormais possible de recevoir ou envoyer de l’argent sur MTN Mobile Money. En un laps de temps très court.



Une initiative de Michael FAYE directeur général et de MMe Isabelle GIGUERE Admistratrice.



L’ère du numérique est plus que jamais une réalité, le monde est devenu un village planétaire. Avec notamment le mobile money venu révolutionner les échanges monétaires entre le nord et le sud. Dans cette dynamique, « Tap Tap Send » est désormais là.

A l’initiative d’Africain soucieux du developpement du continent, une belle trouvaille pour envoyer facilement de l’argent aux proches en Afrique. Elle est désormais opérationnelle. Et, à peine elle fait des convaincus. Il faut essayer pour s’en convaincre.

La démarche est simple : Avant tout, télécharger sur son mobile L'application TAP TAP SEND sur Play store ou Apple Store et suivre simplement les instructions.



Envoi et réception d’argent faciles en un temps très court.

A titre d’illustration, l’opération a été faite, hier, en France au profit d’un destinataire à Douala au Cameroun. Moins de 2 minutes après, le premier message MTN qui tombe sur le téléphone du correspondant de Douala « Gilbert Hilaire Sopie vient de vous envoyer 9 839 FCFA en utilisant Taptap Send. » Ensuite un deuxième message plus explicite vous indique toutes les indications de la transaction : le numéro d’envoi et de transaction, la date et l’heure du jour, le montant de la transaction. « Vous avez reçu 9840 FCFA de Peers Exchange Cameroon Agency (237650381235) le 2020-06-16 14:26:08. Transaction Id: 1482930179.Référence: PX-11533. Nouveau solde:9840 FCFA » Surplace à Douala, au Cameroun l’opération de retrait s’est effectuée dans le kiosque MTN Mobile Money sans la moindre difficulté.



Possibilité de bonus

Il y a possibilité de recevoir un bonus de 5€ en plus du montant envoyé en utilisant le CODE de parrainage SOPIE ou GPS.

De l’EUROPE, Les pays d’envoi sont : France, Allemagne, Espagne, Angleterre, Italie, Belgique, Hollande. En Afrique Les pays de réception sont : Cameroun, Sénégal, Mali, Ghana, Guinéé Conakry, Côte d'Ivoire et Zambie. L’opération va s’étendre sur les autres pays.