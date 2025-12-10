CAMEROUN :: Démantèlement d’un réseau de grand banditisme à Efoulan : la sécurité à Yaoundé renforcée :: CAMEROON

L'atmosphère tendue qui pesait sur le quartier d'Efoulan, à Yaoundé, vient de s'alléger considérablement suite à une opération spectaculaire menée par la Gendarmerie Nationale. Un important coup de filet a mis un terme aux agissements d'un gang qui semait la terreur dans la zone depuis plusieurs semaines. Cette action décisive marque la fin d'une période d'insécurité notable pour les habitants et confirme la détermination des forces de l'ordre à rétablir une tranquillité durable.

La Brigade Territoriale de Gendarmerie a réussi à intercepter quatre individus impliqués dans une série de cambriolages et d'agressions armées. L'efficacité des investigations a été saluée, car elles ont permis de saisir des preuves matérielles accablantes, dont trois machettes, des téléviseurs, des bouteilles de gaz et d'autres biens de valeur dérobés. Selon l'Adjudant-Chef-Major Mvondo Jérôme Sylvain, l'enquête a été déclenchée à la suite de la plainte d'une victime de cambriolage déposée le 20 novembre 2025. Un travail de fourmi a conduit à l'identification et à l'arrestation du chef de gang et de ses complices le 2 décembre, avant leur présentation devant les autorités judiciaires compétentes.

Cette réussite dans la lutte contre le grand banditisme local souligne l'importance cruciale de l'engagement citoyen. Le Capitaine Mbida Thomas l'a d'ailleurs rappelé : « La collaboration avec les populations est essentielle pour lutter contre le grand banditisme. » Ce message met en lumière que la sécurité urbaine ne repose pas uniquement sur les forces de l'ordre, mais également sur la vigilance citoyenne et le civisme. Les habitants d’Efoulan, le quartier concerné, sont désormais appelés à maintenir cette coopération indispensable. Le démantèlement de ce réseau envoie un signal fort : l'impunité n'aura pas sa place et la Gendarmerie Nationale reste mobilisée pour garantir l'ordre public dans la capitale camerounaise.

