CAMEROUN :: Histoire rocambolesque: Faut-il désespérer de ce pays? :: CAMEROON

Quel pays d'insouciance. Perdre son épouse et ne pouvoir entrer en possession du corps. Par la suite les frais de morgue seront exigés proportionnellement au nombre de jours de séjour.

La rédaction de Camer.be, ayant reçu l'information auprès de Me Fabien Kengne, n'a pas lésiné sur les moyens pour interpeller les autorités en charge de l'hôpital Laquintinie de Douala. Personne n'ose répondre à nos questions.

Lisez vous mêmes en dessous

