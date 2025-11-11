-
© Avec Me Fabien Kengne : Camer.be
- 11 Nov 2025 14:39:34
- |
- 594
- |
-
CAMEROUN :: Histoire rocambolesque: Faut-il désespérer de ce pays? :: CAMEROON
Quel pays d'insouciance. Perdre son épouse et ne pouvoir entrer en possession du corps. Par la suite les frais de morgue seront exigés proportionnellement au nombre de jours de séjour.
La rédaction de Camer.be, ayant reçu l'information auprès de Me Fabien Kengne, n'a pas lésiné sur les moyens pour interpeller les autorités en charge de l'hôpital Laquintinie de Douala. Personne n'ose répondre à nos questions.
Lisez vous mêmes en dessous
