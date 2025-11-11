Conflit dans le NOSO : 4 soldats camerounais tués dans une attaque séparatiste à Wum :: CAMEROON

04 soldats camerounais ont été tués par les séparatistes dans la nuit de lundi à mardi à Wum, ville située dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, chef-lieu du département de la Menchum, avons nous appris de sources locales.

04 soldats camerounais d’un poste en détachement de l’armée ont été tués par les séparatistes à Kesu, village situé dans la commune de Wum,du département de la Menchum et de la Région du Nord-Ouest, Cameroun.

"Le bilan est défavorable à l’armée, 4 de nos camarades ont été tués" a indiqué sous couvert d’anonymat une source sécuritaire au site Camer.be.

Le gouverneur de la région du Nord-Ouest n'a pas encore fondu un communiqué pour confirmer ou infirmer cette information. Ce dernier étant débordé depuis quelques semaines par des informations relatives à l'assassinat des soldats dans sa région de commandement.

La crise qui perdure depuis près de sept ans a déjà causé, d’après des ONG internationales, plus 4000 morts et près d’un million de déplacés et réfugiés. Plus de 1700 soldats ont été tués depuis le début de la guerre.

