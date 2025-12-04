CAMEROUN :: Tensions à Meiganga : des gendarmes démontent leur checkpoint sous la pression :: CAMEROON

Une situation de tension inhabituelle s’est produite sur l’axe Bertoua-Ngaoundéré, à Meiganga, où des gendarmes ont été contraints de démanteler leur propre checkpoint sous la pression de conducteurs de camions en colère. L’incident, qui a bloqué la circulation nationale, trouve son origine dans une altercation violente entre un motard et un élément de la gendarmerie. Selon les témoignages recueillis sur place, le gendarme aurait giflé le conducteur lors d’un contrôle de routine, un acte qui a immédiatement enflammé les esprits.

Révoltés par ce qu’ils perçoivent comme un abus, les autres chauffeurs routiers présents ont rapidement décidé de réagir. Ils ont utilisé leurs poids lourds pour bloquer physiquement la route, créant un embouteillage important et exigeant le retrait pur et simple du poste de contrôle avant de libérer la voie. Face à cette protestation collective et déterminée, et craignant une escalade incontrôlable, les forces de l’ordre sur place ont fini par céder. Les gendarmes ont procédé eux-mêmes au démontage de leur point de contrôle, un geste rare qui illustre l’intensité de la confrontation.

La route a pu rouvrir à la circulation par la suite, mais l’atmosphère dans la région reste électrique. Cet épisode cristallise en réalité un mécontentement profond et latent parmi les professionnels du transport routier au Cameroun. De nombreux conducteurs dénoncent régulièrement ce qu’ils qualifient de harcèlement, de tracasseries et d’extorsion à certains checkpoints, érodant leur revenu et leur moral. L’incident de Meiganga, par son issue inédite, est perçu comme une forme de réclamation collective et spontanée contre ces pratiques. Il met en lumière les relations tendues, parfois explosives, entre certaines unités des forces de l’ordre et les transporteurs, posant la question de la régulation du secteur et du respect mutuel sur les axes de transit.

