Camer.be
Conflit FECAFOOT-MINSEP : Marc Brys Renforce sa Position dans la Crise de Gouvernance du Football
CAMEROUN :: SPORT

CAMEROUN :: Conflit FECAFOOT-MINSEP : Marc Brys Renforce sa Position dans la Crise de Gouvernance du Football :: CAMEROON

La déclaration de Marc Brys, réaffirmant avec force son engagement en tant que sélectionneur des Lions Indomptables, marque un nouveau rebondissement dans la crise institutionnelle qui secoue le football au Cameroun. Par ses mots, le technicien belge a explicitement félicité le Ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, pour cette marque de confiance. Cette prise de position publique consolide l'autorité du ministère dans la nomination, en dépit de la ferme opposition de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), présidée par Samuel Eto'o. Ce geste honore Brys mais renforce surtout la profondeur du conflit FECAFOOT-MINSEP, où deux entités se disputent la légitimité de diriger l'équipe nationale.

Ce bras de fer est loin d'être anecdotique. Il interroge la gouvernance du football camerounais et le respect des statuts fédéraux, notamment les règles d'autonomie dictées par la FIFA. Alors que la FECAFOOT considère la nomination de Brys comme illégale, le soutien réitéré du Ministre Mouelle Kombi, agissant sous l'impulsion du gouvernement, place le sélectionneur au centre d'une querelle de pouvoir. Brys, par son engagement public de "servir le Cameroun avec rigueur, loyauté et excellence", choisit délibérément le camp de l'autorité étatique, affirmant ainsi la légitimité de sa mission auprès de l'immense majorité des Camerounais.

L'enjeu n'est plus seulement administratif, il est désormais sportif. La préparation et l'avenir des Lions Indomptables sont directement impactés par cette instabilité chronique. À l'approche d'échéances cruciales, notamment les qualifications pour la Coupe du Monde, cette situation de double commandement est préjudiciable à la performance de l'équipe. La question fondamentale qui se pose est de savoir si le sélectionneur, pris en étau entre deux autorités antagonistes, pourra établir l'environnement de travail serein nécessaire au succès. Pour le Cameroun, ce conflit institutionnel doit trouver une résolution rapide, car la performance sportive ne peut durablement prospérer dans un climat de guerre politique ouverte entre les deux principales entités en charge du football national.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#MarcBrys #CamerounFootball #LionsIndomptables #FECAFOOTMINSEP #GouvernanceSportive #EtoO #MouelleKombi

Lire aussi dans la rubrique SPORT

Conflit FECAFOOT-MINSEP : Marc Brys Renforce sa Position dans la Crise de Gouvernance du Football
RENCONTRE SECRETE DES LIONS ECARTES : LA PARTIE NE FAIT QUE COMMENCER
Bangoulap Tour: Au commencement , une randonnée sportive et touristique
MOUELLE KOMBI, ETO’O FILS ET MARC BRYS : LE NAUFRAGE D’UNE INSTITUTION
Samuel Eto'o vs Marc Brys : le limogeage choc qui plonge le Cameroun dans la crise avant la CAN
The best Formula 1 debuts ever
Lille OSC défie Olympique Marseille en Ligue 1
David Pagou, Le Nouveau Sélectionneur des lions indomptables, Promet Discipline et Joie
FECAFOOT : REFLEXION SUR L’ELECTION D’ETO’O FILS ET LA DIGNITE DU MINISTRE MOUELLE KOMBI
Samuel Eto’o réélu : « Le Cameroun au-dessus de tout » pour son deuxième mandat
Samuel Eto'o Plébiscité : Son 2e Mandat Sécurise la FECAFOOT Malgré l'Opposition du MINSEP
Victoire Juridique pour Eto'o : L'Assemblée Générale de la FECAFOOT est Confirmée Légale
Devenez Rédacteur

Les + récents

21:02
Jean-Marc Chataigner : Menkam à la cour royale Bangoulap

Jean-Marc Chataigner : Menkam à la cour royale Bangoulap
20:46
PépiDoc SEGes 2025 : une 4ᵉ édition couronnée de succès pour les doctorant·es de la CEMAC+

PépiDoc SEGes 2025 : une 4ᵉ édition couronnée de succès pour les doctorant·es de la CEMAC+
20:34
LA SENATRICE FRANCOISE PUENE DIGITALISE LES FEMMES AGEES

LA SENATRICE FRANCOISE PUENE DIGITALISE LES FEMMES AGEES
18:17
Conflit FECAFOOT-MINSEP : Marc Brys Renforce sa Position dans la Crise de Gouvernance du Football

Conflit FECAFOOT-MINSEP : Marc Brys Renforce sa Position dans la Crise de Gouvernance du Football
17:53
Audit exigé après la suppression des lignes 94 et 65 du budget camerounais

Audit exigé après la suppression des lignes 94 et 65 du budget camerounais

SPORT :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo