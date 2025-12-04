CAMEROUN :: Conflit FECAFOOT-MINSEP : Marc Brys Renforce sa Position dans la Crise de Gouvernance du Football :: CAMEROON

La déclaration de Marc Brys, réaffirmant avec force son engagement en tant que sélectionneur des Lions Indomptables, marque un nouveau rebondissement dans la crise institutionnelle qui secoue le football au Cameroun. Par ses mots, le technicien belge a explicitement félicité le Ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, pour cette marque de confiance. Cette prise de position publique consolide l'autorité du ministère dans la nomination, en dépit de la ferme opposition de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), présidée par Samuel Eto'o. Ce geste honore Brys mais renforce surtout la profondeur du conflit FECAFOOT-MINSEP, où deux entités se disputent la légitimité de diriger l'équipe nationale.

Ce bras de fer est loin d'être anecdotique. Il interroge la gouvernance du football camerounais et le respect des statuts fédéraux, notamment les règles d'autonomie dictées par la FIFA. Alors que la FECAFOOT considère la nomination de Brys comme illégale, le soutien réitéré du Ministre Mouelle Kombi, agissant sous l'impulsion du gouvernement, place le sélectionneur au centre d'une querelle de pouvoir. Brys, par son engagement public de "servir le Cameroun avec rigueur, loyauté et excellence", choisit délibérément le camp de l'autorité étatique, affirmant ainsi la légitimité de sa mission auprès de l'immense majorité des Camerounais.

L'enjeu n'est plus seulement administratif, il est désormais sportif. La préparation et l'avenir des Lions Indomptables sont directement impactés par cette instabilité chronique. À l'approche d'échéances cruciales, notamment les qualifications pour la Coupe du Monde, cette situation de double commandement est préjudiciable à la performance de l'équipe. La question fondamentale qui se pose est de savoir si le sélectionneur, pris en étau entre deux autorités antagonistes, pourra établir l'environnement de travail serein nécessaire au succès. Pour le Cameroun, ce conflit institutionnel doit trouver une résolution rapide, car la performance sportive ne peut durablement prospérer dans un climat de guerre politique ouverte entre les deux principales entités en charge du football national.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp