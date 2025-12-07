Camer.be
La Géostratégie aurait échappé au ministre des finances
Trop d'impôts tuent l'impôt, car élargir l'assiette fiscale ne passe pas forcément par l'augmentation de la pression fiscale sur les entreprises existantes .

L'on se serait attendu à un projet de loi porté par le ministère des finances visant à augmenter les barrières douanières sur des produits manufacturés dont l'industrie est encore en pleine expansion au Cameroun 

Le ministère des finances  a déposé  au parlement un projet de loi visant à introduire une nouvelle taxe environnementale en 2026 sur les produits considérés comme polluants, notamment le ciment, le fer à béton, les carreaux, les céramiques et les emballages non consignés. Cette taxe sera prélevée sur les importateurs et les producteurs et ses tarifs varieront en fonction du produit, allant de 2 500 FCFA à 15 000.

Ces mesures sont de nature à asphyxier le peu d'entreprises industrielles du secteur qui espéraient plutôt des mesures dissuasives pour décourager les importateurs  comme cela a été le cas pour les bouteilles à gaz.

Comment encourager les investissements dans ces secteurs de l'industrialisation lorsque le ministère des finances asphyxie qui subissent  la concurrence chinoise etc ?

En 2024 le Cameroun a inauguré deux usines de carreaux  ,une à Kribi et une seconde à Kapa.Des dizaines de milliards d'investissements .Au delà des carreaux , En 2023 la société boisson du Cameroun augmentait de 50% la capacité de production de la Socaver avec un investissement de 3,5 milliards pour réduire les importations des emballages .

Tous ses produits que veut taxer le ministre des finances font partie de la fondation même si tissu industriel du pays

La Chine est devenue une puissance industrielle avant de réellement intégrer la notion environnementale dans sa stratégie de développement. L'industrialisation massive et rapide du pays, notamment depuis les années 1980, a été axée sur la production de masse et l'exportation, utilisant une main-d'œuvre bon marché pour devenir « l'atelier du monde ». Ce processus, centré sur les zones économiques spéciales, a priorisé la croissance économique au détriment des considérations environnementales, qui n'ont été intégrées plus tardivement, principalement à partir des années 2010, sous la pression des problématiques liées à la pollution. 

