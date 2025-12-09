-
© Camer.be : Toto Jacques
- 09 Dec 2025 11:13:27
- |
- 368
- |
-
Ultimatum des bailleurs : la corruption met en péril les financements du Cameroun :: CAMEROON
Les principaux bailleurs de fonds internationaux du Cameroun auraient adressé un sévère avertissement au gouvernement. Selon des informations publiées par le journal Métronome, ces institutions financières exigeraient le limogeage de certains ministres impliqués dans des affaires de corruption au Cameroun et de mauvaise gestion des fonds publics.
Cette pression fait suite à des allégations persistantes de détournement et à un manque de transparence économique dans l'exécution des projets de développement. La menace qui pèse désormais est une possible suspension des financements, une mesure qui aurait des conséquences économiques majeures pour le pays.
Cette situation place les autorités camerounaises devant un dilemme crucial : engager des réformes de gouvernance substantielles ou risquer de voir se tarir des sources de financement essentielles pour les infrastructures et les services publics.
L’affaire teste la volonté politique de lutter contre les pratiques opaques et met en lumière les conditionnalités de plus en plus strictes imposées par les partenaires au développement.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE
Les + récents
Gbagbo exige la vérité à la CPI : Acquittement contesté et avenir de la justice en Côte d'Ivoire
Mutengene dans le noir:La protestation contre Eneo expose l'urgence de la restructuration électrique
Eto’o défend Enganamouit face à Ayissi dans un vif échange sur le football féminin
CAN 2025 : Pagou assume ses choix et tranche dans le vif des Lions
Ultimatum des bailleurs : la corruption met en péril les financements du Cameroun
ECONOMIE :: les + lus
CICAM, SOSUCAM et CIMENCAM : Comment le sort d’Ahidjo a été scellé
- 26 December 2015
- /
- 125732
La fortune de Paul Biya fait débat
- 24 July 2016
- /
- 123375
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 217842
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 209981