Ultimatum des bailleurs : la corruption met en péril les financements du Cameroun

Les principaux bailleurs de fonds internationaux du Cameroun auraient adressé un sévère avertissement au gouvernement. Selon des informations publiées par le journal Métronome, ces institutions financières exigeraient le limogeage de certains ministres impliqués dans des affaires de corruption au Cameroun et de mauvaise gestion des fonds publics.

Cette pression fait suite à des allégations persistantes de détournement et à un manque de transparence économique dans l'exécution des projets de développement. La menace qui pèse désormais est une possible suspension des financements, une mesure qui aurait des conséquences économiques majeures pour le pays.

Cette situation place les autorités camerounaises devant un dilemme crucial : engager des réformes de gouvernance substantielles ou risquer de voir se tarir des sources de financement essentielles pour les infrastructures et les services publics.

L’affaire teste la volonté politique de lutter contre les pratiques opaques et met en lumière les conditionnalités de plus en plus strictes imposées par les partenaires au développement.

