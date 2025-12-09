Camer.be
Ultimatum des bailleurs : la corruption met en péril les financements du Cameroun
CAMEROUN :: ECONOMIE

Ultimatum des bailleurs : la corruption met en péril les financements du Cameroun :: CAMEROON

Les principaux bailleurs de fonds internationaux du Cameroun auraient adressé un sévère avertissement au gouvernement. Selon des informations publiées par le journal Métronome, ces institutions financières exigeraient le limogeage de certains ministres impliqués dans des affaires de corruption au Cameroun et de mauvaise gestion des fonds publics

Cette pression fait suite à des allégations persistantes de détournement et à un manque de transparence économique dans l'exécution des projets de développement. La menace qui pèse désormais est une possible suspension des financements, une mesure qui aurait des conséquences économiques majeures pour le pays.

Cette situation place les autorités camerounaises devant un dilemme crucial : engager des réformes de gouvernance substantielles ou risquer de voir se tarir des sources de financement essentielles pour les infrastructures et les services publics.

L’affaire teste la volonté politique de lutter contre les pratiques opaques et met en lumière les conditionnalités de plus en plus strictes imposées par les partenaires au développement.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Corruption #BailleursDeFonds #Transparence #Economie #Financement #Gouvernance

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

Ultimatum des bailleurs : la corruption met en péril les financements du Cameroun
Crise des transporteurs au Cameroun : le bras de fer sur les routes expliqué
La réforme fiscale 2026 sur les voitures anciennes fait polémique
La Géostratégie aurait échappé au ministre des finances
Élection conseil régional, que Dieu veille sur la région de l'ouest.
La raffinerie de Dangote au Nigeria double sa capacité de production et expose ministre camerounais
Si Ngoh Ngoh laisse gérer Eneo comme on gère Camtel on est cuit.
Bamenda : Un bilan de 0% pour les projets municipaux en 2025
Audit exigé après la suppression des lignes 94 et 65 du budget camerounais
Top 10 des pays africains aux infrastructures performantes
Barrage de Kikot : la Banque mondiale exige une réforme avant de débloquer les fonds
Rachat Eneo-Actis : 78 milliards FCFA, le prix exorbitant d’un échec stratégique au Cameroun
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:36
Gbagbo exige la vérité à la CPI : Acquittement contesté et avenir de la justice en Côte d'Ivoire

Gbagbo exige la vérité à la CPI : Acquittement contesté et avenir de la justice en Côte d'Ivoire
12:15
Mutengene dans le noir:La protestation contre Eneo expose l'urgence de la restructuration électrique

Mutengene dans le noir:La protestation contre Eneo expose l'urgence de la restructuration électrique
11:51
Eto’o défend Enganamouit face à Ayissi dans un vif échange sur le football féminin

Eto’o défend Enganamouit face à Ayissi dans un vif échange sur le football féminin
11:35
CAN 2025 : Pagou assume ses choix et tranche dans le vif des Lions

CAN 2025 : Pagou assume ses choix et tranche dans le vif des Lions
11:13
Ultimatum des bailleurs : la corruption met en péril les financements du Cameroun

Ultimatum des bailleurs : la corruption met en péril les financements du Cameroun

ECONOMIE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo