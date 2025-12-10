Camer.be
Le journaliste Adolarc Lamissia convoqué après son article sur la grève des camionneurs
CAMEROUN :: MéDIA

CAMEROUN :: Le journaliste Adolarc Lamissia convoqué après son article sur la grève des camionneurs :: CAMEROON

Le journaliste Adolarc Lamissia, du quotidien Le Jour, se retrouve au cœur d'une affaire sensible illustrant les tensions persistantes entre le pouvoir et la presse au Cameroun. Le reporter a été sommé de se présenter devant la Brigade de recherches de Ngaoundéré suite à la publication en Une d'un article intitulé « Les camionneurs durcissent leur grève ». Cette convocation pour un simple fait de publication, survenu dans la journée, marque une escalade dans la pression exercée sur les médias qui couvrent des sujets d'agitation sociale.

L'article en question portait sur le mouvement des transporteurs routiers, une grève des camionneurs qui a affecté l'économie locale et les chaînes d'approvisionnement, notamment dans la région de l'Adamaoua et le long de l'axe routier vital reliant le nord et le sud du pays. La grève, motivée par des revendications sur les conditions de travail ou les taxes, a eu un impact majeur sur le transport des marchandises. Le choix du titre, soulignant l'intensification du mouvement ("durcissent leur grève"), a manifestement attiré l'attention des autorités.

La convocation d'Adolarc Lamissia, l'obligeant à se rendre devant une unité de gendarmerie pour être entendu, est perçue par les défenseurs de la liberté de la presse comme une tentative d'intimidation visant à décourager la couverture indépendante et critique. Le Cameroun, bien que se dotant d'un arsenal juridique moderne, est régulièrement critiqué par les organisations internationales pour l'usage de la loi pour museler les voix discordantes. L'interpellation ou la convocation de journalistes sur la base de leurs reportages est un signal fort qui vise à décourager les enquêtes approfondies sur des sujets dits "sensibles" ou touchant à l'ordre public.

Le journal Le Jour est reconnu pour son rôle dans le paysage médiatique camerounais et cette affaire rappelle l'environnement de travail précaire des reporters qui couvrent les manifestations sociales ou les actions de l'opposition. Dans un contexte où l'information actualisée et non censurée est cruciale, cette convocation soulève des inquiétudes quant aux limites imposées à la profession. Les syndicats de journalistes et les observateurs internationaux suivent de près le déroulement de cette convocation, craignant qu'elle ne soit le prélude à des poursuites judiciaires, même si les motifs exacts du questionnement n'ont pas été détaillés publiquement. Le sort d'Adolarc Lamissia devient ainsi un baromètre des droits des médias indépendants au Cameroun.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #LiberteDeLaPresse #Journalisme #AdolarcLamissia #Grevistes #Ngaoundere #DroitDinforner

Lire aussi dans la rubrique MéDIA

Le journaliste Adolarc Lamissia convoqué après son article sur la grève des camionneurs
CNC vs Le Jour : Le journalisme d'investigation menacé après une analyse de l'élection de Biya
Eto’o défend Enganamouit face à Ayissi dans un vif échange sur le football féminin
Presse au Cameroun : Le CNC convoque Le Jour après une Une choc sur la « Victoire » de Paul Biya
Hommage : Décès d'Amina Habiba de CRTV News, une Figure Emblématique du Journalisme Camerounais
Censure : Équinoxe TV et Serge Alain Otou Convoqués au CNC, Un Acte Contre la Liberté de la Presse
Cameroun/Centrafrique : Bangui Réclame l'Ardoise du Magnat Amougou Belinga Incarcéré
Paul Biya face à l'Avalanche de Commentaires Négatifs : Comprendre la Crise Post-Électorale
Démenti : l'Extrême-Nord du Cameroun face à l'infox des 163 mercenaires de Boko Haram éliminés
CNC : Chebonkeng Kalabubsu critique RFI, France 24, LCI après la présidentielle 2025
Le retrait troublant d'un sondage WhatsApp par la CRTV
CNC et élections : Joseph Chebonkeng Kalabubse rappelle les règles déontologiques aux médias
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:27
Le journaliste Adolarc Lamissia convoqué après son article sur la grève des camionneurs

Le journaliste Adolarc Lamissia convoqué après son article sur la grève des camionneurs
12:25
Sport canin : Entrée remarquée du Cameroun sur la scène canine internationale à Abidjan

Sport canin : Entrée remarquée du Cameroun sur la scène canine internationale à Abidjan
12:10
Affaire Ekane : Abel Elimby Lobe dénonce l'hypocrisie et la « fabrication du bouc-émissaire »

Affaire Ekane : Abel Elimby Lobe dénonce l'hypocrisie et la « fabrication du bouc-émissaire »
11:43
Mort de Georges Ekane en détention, divisions au sommet du pouvoir Biya

Mort de Georges Ekane en détention, divisions au sommet du pouvoir Biya
08:19
Crise de crédibilité de la CPI : Accusations d’ingérence et appels au retrait du Statut de Rome

Crise de crédibilité de la CPI : Accusations d’ingérence et appels au retrait du Statut de Rome

MéDIA :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo