Crise des transporteurs au Cameroun : le bras de fer sur les routes expliqué
Crise des transporteurs au Cameroun : le bras de fer sur les routes expliqué

Une crise des transporteurs de grande ampleur secoue actuellement le secteur du fret au Cameroun, cristallisant un profond malaise sur les routes nationales. Le conflit a éclaté sur l’axe Ngaoundéré-Meiganga, où les chauffeurs de poids lourds ont décidé de bloquer la circulation pour faire entendre une série de revendications jugées essentielles à leur survie professionnelle. Cette mobilisation, bien que localisée, révèle les tensions chroniques entre les acteurs du transport routier et les autorités, les premiers dénonçant des conditions de travail devenues intenables.

Les demandes des conducteurs, qualifiées d’excessives par le gouvernement, touchent à des problèmes structurels majeurs. Ils exigent notamment la fin des tracasseries routières et d’un système d’extorsion généralisé, pointant du doigt un nombre ahurissant de postes de contrôle sur les grands corridors. Leur appel le plus symbolique concerne l’adoption d’une convention collective moderne qui leur garantirait des droits sociaux fondamentaux, comme une retraite digne et une affiliation automatique à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Pour ces professionnels, il est urgent de sécuriser leur métier face aux risques quotidiens et à l’insécurité.

La réaction des autorités, qui considèrent ces exigences comme démesurées, montre la complexité du dossier. Pourtant, des analystes soulignent la cohérence de ces revendications dans un contexte où l’état sinistré des routes du Cameroun pénalise directement les chauffeurs et où la multiplication des barrières de contrôle nourrit des pratiques de corruption.

Les syndicats martèlent que sur le seul axe Douala-Ngaoundéré-Kousseri, on compterait pas moins de quatre-vingt-quatorze points de contrôle, une situation qualifiée d’invraisemblable qui étouffe la fluidité du trafic et génère d’innombrables frustrations. Ce conflit dépasse la simple question salariale et pose celle, plus large, de la gouvernance du transport et de la réhabilitation urgente des infrastructures nationales.

