CAMEROUN :: Le Minsep Narcisse Mouelle Kombi prend acte du départ de Marc Brys des Lions Indomptables :: CAMEROON

Le football camerounais est une nouvelle fois secoué par une crise de gouvernance au sommet. Le ministre des Sports et de l’Éducation physique (Minsep), le Professeur Narcisse Mouelle Kombi, a officiellement pris acte de la mise à l’écart de Marc Brys de son poste d'entraîneur des Lions Indomptables. Cette déclaration, affirmant que les services du technicien belge ne seront "plus nécessaires" à l'équipe nationale A, entérine de fait la décision unilatérale prise par la FECAFOOT (Fédération Camerounaise de Football), dirigée par Samuel Eto'o, et confirme l'équipe technique nommée par cette dernière.

Cette prise de position du ministre est un tournant majeur. Elle marque la fin d'un long conflit institutionnel qui a miné la préparation de l'équipe nationale pendant des mois. Marc Brys avait été initialement nommé en avril par le ministre des Sports, une décision qui, selon les termes de la convention entre le gouvernement et la Fédération, respectait le pouvoir régalien de l'État en matière de recrutement et de rémunération des sélectionneurs. Cependant, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, n'avait cessé de contester cette nomination et de s'opposer au technicien belge, allant jusqu'à le limoger et à nommer un nouveau staff en sa propre autorité, notamment David Pagou.

Le conflit s'était caractérisé par des tensions publiques extrêmes, y compris un accrochage filmé entre Eto'o et Brys, et avait révélé un bras de fer permanent sur les prérogatives de chacun. La FECAFOOT reprochait notamment à Brys son refus d'assister à des sessions de travail et des manquements aux règles de la Fédération. Le Minsep, pour sa part, dénonçait les agissements de la Fédération qui pénalisaient directement les performances de l'équipe et mettaient en péril l'équilibre du groupe. La défaite des Lions lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avait même relancé le clash entre Narcisse Mouelle Kombi et Samuel Eto'o, le ministre accusant implicitement l'organisation fédérale de "sabotage".

En prenant acte de la situation, le ministre Mouelle Kombi semble vouloir faire retomber la pression médiatique et institutionnelle sur le dossier. Il reconnaît implicitement le pouvoir de la Fédération de choisir son encadrement technique, malgré les réserves passées sur le non-respect des procédures et de la convention. Cette décision vise, semble-t-il, à garantir un minimum de sérénité sportive à la veille d'échéances importantes, telles que la CAN 2025 au Maroc, pour laquelle deux listes de joueurs avaient même été publiées, l'une par Marc Brys et l'autre par le staff de la FECAFOOT. La confirmation de l'équipe nommée par Samuel Eto'o marque une victoire tactique pour ce dernier dans sa lutte de pouvoir avec la tutelle, mais laisse planer des questions sur l'avenir de la stabilité à long terme du football camerounais.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp