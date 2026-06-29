CAMEROUN :: Faux documents présidentiels : le silence de l'État :: CAMEROON

Un individu s'est présenté à la CRTV avec de faux décrets présidentiels annonçant la nomination d'un vice-président et un remaniement gouvernemental une tentative qui, sans la vigilance des responsables de la chaîne publique, aurait pu plonger le pays dans une crise institutionnelle majeure. Pourtant, depuis l'interpellation du suspect, aucune communication officielle n'est venue éclairer le sort du porteur ni les suites de cette affaire.

Imaginez. Vous êtes Camerounais. Vous écoutez la radio nationale, comme chaque jour à 17 heures.

Le journal parlé commence. Le présentateur annonce une nouvelle extraordinaire : le président Paul Biya a nommé un vice-président de la République et remanié l'intégralité du gouvernement.

Le pays s'embrase. Les réseaux sociaux s'affolent. Les ministres sortants contestent. L'opposition dénonce un coup de force. La communauté internationale s'interroge.

Mais tout cela est faux.

Ce scénario catastrophe a failli devenir réalité. Un individu s'est présenté au siège de la Cameroon Radio Television (CRTV) avec un pli cacheté, présenté comme venant directement du « saint cénacle d'Etoudi » la présidence de la République.

Le document avait toutes les apparences de l'authenticité : les sceaux officiels, la signature du chef de l'État. À l'intérieur : deux textes. L'un portant nomination d'un vice-président. L'autre annonçant la formation d'un nouveau gouvernement.

Une semaine plus tard, une question demeure, lancinante : que sait-on du porteur de ces documents ? Et pourquoi le silence de l'État ?

L'AFFAIRE : UNE TENTATIVE DE MANIPULATION D'UNE AMPLEUR INÉDITE

Tout commence une semaine avant la révélation publique. Un homme se présente au siège de la CRTV, à Yaoundé. Il est sûr de lui, particulièrement insistant. Il affirme détenir un document de la plus haute importance en provenance directe du palais d'Etoudi.

L'ordre est clair : le texte doit être lu impérativement lors du journal parlé de 17 heures à la radio.

En l'absence du directeur général, Charles Ndongo, c'est Aimé Robert Bihina, cadre expérimenté de la maison, qui doit gérer la situation.

Le piège est parfait. En ouvrant le pli fermé, le journaliste découvre deux textes officiels :

1. Un décret portant nomination d'un vice-président de la République

2. Un décret annonçant la formation d'un nouveau gouvernement

Visuellement, la supercherie est parfaite. Le document arbore tous les attributs de l'authenticité : les sceaux officiels de la présidence et la signature attribuée au chef de l'État.

Les documents en question étaient estampillés avec des sceaux officiels et une signature qui serait celle du président Paul Biya.

LA VIGILANCE QUI A TOUT CHANGÉ

C'est ici que le professionnalisme a fait la différence. Malgré la pression et le formalisme du document, Aimé Robert Bihina est pris d'un doute légitime. Rompu aux usages et aux circuits de transmission de la Présidence, il choisit de ne pas céder à l'urgence.

Il décharge le document mais s'empresse de s'enquérir auprès de sa hiérarchie de la démarche à tenir. Une circonspection que partagera plus tard Charles Ndongo, qui à son tour joint Genève, où se trouve le Cabinet civil en déplacement avec le chef de l'État.

Sans cette grande prudence des responsables de la CRTV, la catastrophe se serait produite. Une lecture des documents en question, qui se sont révélés d'authentiques faux, auraient plongé le pays dans une incompréhension terrible.

Le document prétendument issu du Cabinet civil va s'avérer être un faux authentique.

LE PORTEUR : JOHN KUATE OU SITCHOM JOHANN ?

L'affaire a été d'abord ébruitée par le journaliste Polycarpe Essomba, qui raconte la mystérieuse démarche d'un homme se présentant à la CRTV comme porteur d'un courrier supposé de la Présidence de la République.

Le porteur de courrier sera arrêté plus tard. Il s'agit de John Kuate. Son image a été captée par les caméras de vidéosurveillance de la CRTV.

Selon les dernières nouvelles, le suspect est toujours en « exploitation » terme qui désigne la phase de garde à vue et d'interrogatoire. Devant la gravité du fait, il risque de lourdes peines devant les tribunaux.

Mais d'autres sources donnent un nom différent. Selon un lanceur d'alerte camerounais , le suspect serait Sitchom Johann, qui se serait lui-même nommé Vice-Président de la République et aurait présenté le faux document comme un décret présidentiel officiel. La nomination l'aurait placé en position de successeur du président Paul Biya.

Le document, daté du 8 juin 2026 et signé « Paul Biya », aurait été démasqué sur place par les équipes de la chaîne publique. Il indiquait que Monsieur Sitchom Johann était nommé Vice-Président de la République à compter de la date de signature, conformément à une révision constitutionnelle du 14 avril 2026.

LES MOTIVATIONS : UNE RÉVÉLATION DIVINE ?

Sitchom Johann aurait déclaré avoir agi parce que Dieu lui avait révélé qu'il deviendrait le Vice-Président choisi du Cameroun, et qu'il avait décidé de faire de cette prophétie une réalité.

Une explication qui, si elle se confirme, relèverait davantage du délire mystique que d'un complot politique organisé. Mais l'affaire pourrait aussi cacher une manœuvre plus sourde.

On ignore à ce stade s'il agissait seul ou dans le cadre d'une manœuvre plus organisée, et aucune source officielle n'a précisé les charges retenues contre lui.

LE SILENCE DE L'ÉTAT

C'est là que le bât blesse.

L'information a été largement relayée par les médias et les réseaux sociaux. Mais depuis l'interpellation du suspect, aucune communication officielle n'est venue de la présidence, du ministère de la Communication ou de toute autre institution compétente.

Que sait-on du sort du porteur ? Est-il toujours en garde à vue ? A-t-il été déféré devant le parquet ? Quelles charges pèsent exactement contre lui ? Agissait-il seul ou dans le cadre d'une opération plus vaste ?

Autant de questions qui restent, à ce jour, sans réponse.

LES ENJEUX : BIEN PLUS QU'UN CANULAR

Fabriquer un faux décret de nomination au poste de Vice-Président, c'est autre chose qu'un canular ordinaire.

Le contexte compte. La question de la succession à la tête de l'État camerounais alimente les spéculations depuis des années. Introduire dans l'espace public, via un média d'État, un document annonçant la création et la première nomination à ce poste, aurait eu un effet immédiat et difficile à contenir.

Comme le souligne un observateur, c'est probablement l'objectif.

La CRTV a bien joué son rôle de filtre. Mais combien de rédactions auraient vérifié avant de publier ? La question mérite d'être posée, surtout quand le document circule sur les réseaux avec l'air du vrai.

Ce type de manipulation vise moins à tromper les experts qu'à créer une confusion rapide, un « déjà vu » dans les mémoires avant même le démenti.

UN « COUP D'ÉTAT EN DOUCE » ?

Certains observateurs n'hésitent pas à employer des termes forts. La diffusion de ces textes aurait pu provoquer une grave confusion au sommet de l'État et dans les institutions du pays.

> « Imaginons un instant que ces documents aient été lus ! La pagaille que cela aurait provoqué au cœur du système et des institutions ? N'était-ce pas là un projet de coup d'État en douce ? »

Le scénario est glaçant. Un faux décret lu à l'antenne de la radio nationale. Des millions de Camerounais qui apprennent l'existence d'un vice-président et d'un nouveau gouvernement. Des ministres qui découvrent leur éviction par la radio.

Une crise institutionnelle majeure. Une panique générale. Et peut-être, selon certains, un coup d'État en douce.

CE QUE L'ON SAIT, CE QUE L'ON IGNORE

ÉLÉMENT STATUT Un individu s'est présenté à la CRTV avec des faux décrets FAIT CONFIRMÉ Les documents concernaient la nomination d'un VP et un remaniement FAIT CONFIRMÉ La CRTV a vérifié et refusé la diffusion FAIT CONFIRMÉ Le suspect a été arrêté FAIT CONFIRMÉ Le suspect s'appelle John Kuate (ou Sitchom Johann) INFORMATION NON CONFIRMÉE Les motifs exacts de l'action INCONNU Les charges retenues INCONNU La situation actuelle du suspect INCONNU Une communication officielle de l'État ABSENTE

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