FRANCE :: COMMENT LA LECTURE M’A GUIDÉE VERS L’AUTO – ÉDITION !

Il y a plus de dix ans, j’étais ce qu’on appelle une dévoreuse de livres. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Je ne peux pas dire que je me souvienne des livres que j’ai lus ni que j’ai été particulièrement touchée par une phrase. La lecture m’apaisait sur le moment, c’est tout ce que je recherchais. Mes combats quotidiens d’immigrée cherchant à stabiliser sa vie ne me laissaient d’ailleurs pas le temps de m’égarer dans les nuages des livres. Puis, petit à petit, j’ai ressenti le besoin d’écrire. D’abord par plaisir, puis en réaction à l’actualité. J’ai ensuite commencé à écrire pour extérioriser mes peines. Quand la vie me mettait à l’épreuve et que je faiblissais, l’écriture devenait une arme absolue pour dissoudre mes peines et prendre du recul, allégeant ainsi mon fardeau. Un jour, je me suis demandé pourquoi et pour qui j’écrivais. Pourquoi ne pas partager mes écrits ? Surtout en tant que mère ayant un devoir absolu de transmission. En 2018, je me suis rendue à un salon du livre avec quelques-uns de mes textes, espérant attirer l’attention d’un éditeur ou au moins recevoir des encouragements de la part d’un auteur. J’ai rencontré un auteur, mais rien ne s’est fait malgré nos échanges.

Le projet est donc resté en suspens jusqu’en 2019 où j’ai profité de mes congés de maternité pour trier et réorganiser mes écrits. En 2021, un coup du sort professionnel m’a poussée vers l’auto-édition. J’écrivais désormais par nécessité, ne pouvant plus garder en moi ce que je vivais. Je voulais tellement partager cela. Sans formation spécifique en écriture de livres, j’avais toutefois une formation littéraire, ce qui me permettait de bien écrire. Mais il me manquait la technique de mise en page. Ayant une appétence pour la technique, due à mon métier dans l’informatique de gestion, j’ai suivi de nombreux tutoriels sur YouTube pour me lancer dans l’auto-édition via Amazon KDP. J’ai publié mon premier livre : une œuvre du cœur, imparfaite mais sincère et pleine d’envie de transmettre. Hélas, ce fut un flop ! Mon livre n’a été lu, et encore moins acheté, que par une poignée de mon entourage familial et amical. Cela ne m’a pas empêchée de créer d’autres livres à faible contenu (agendas, carnets, etc.). Empêtrée dans d’autres combats de vie, j’ai de nouveau mis ce projet de côté. Cependant, j’ai réalisé qu’il fallait que je me professionnalise et que je soigne le fond comme la forme.

Il m’a fallu trois ans pour remonter la pente et produire un livre de qualité, mon deuxième livre en 2024, une version remixée et complémentaire du premier avec un titre plus qu’explicite qui appelle à la découverte. Durant ces trois années j’ai acquis différentes compétences qui m’ont rendu polyvalente : j’ai porté successivement les casquettes d’écrivain, lecteur, correcteur, éditeur, créateur vidéo, monteur vidéo, en développant des personnages animés par l’intelligence artificielle pour lire mes textes. Bref je suis restée à l’affût de tout ce qui pouvait m’amener à réaliser mon rêve de partager mes écrits. Cette fois, je me suis dit que ce ne serait pas un flop et que j’irais vers mon public. Sachant que de nombreux auto-éditeurs peinent à trouver leur public, j’ai décidé de raconter nos histoires et nos écrits sur ma page. Tant de chefs-d’œuvre, reconnus post-mortem, restent dans les tiroirs alors qu’ils mériteraient de l’attention. Je veux instaurer un cercle vertueux pour tordre le cou à ce cycle. De ce fait, aujourd’hui, j’accompagne les personnes qui souhaitent écrire et publier leur livre sur Amazon sans se ruiner. Je donne également la chance aux auteurs auto-édités paumés de renouer avec leur passion pour retrouver le plaisir d’écrire et lire grâce à mes Ouvrages Uniques et à mes partages enrichissants.